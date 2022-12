Cocina con corazón: Las “papas con huevos” de Anabel Pantoja

Como sus canciones, el célebre “pollo a la Pantoja” pasará a los anales de la historia como una de las mejores creaciones de la tonadillera. Todos los afortunados que han probado esta especie de ambrosía salida de Cantora aseguran que es una delicia digna de todo festín, pero su receta no está del todo clara. La cantante solo ha compartido el secreto con sus más allegados, que se resisten a desvelar la totalidad de la receta.

En el caso de Anabel Pantoja, sus compañeros de “Sálvame” se han encargado de bautizarla como la golosa oficial del programa, pero a la influencer no solo le apasiona degustar la comida, sino que también disfruta preparándola. A través de su perfil oficial de Instagram, donde cuenta con más de un millón y medio de seguidores, la prima de Kiko Rivera e Isa Pantoja comparte algunas recetas que demuestran que se desenvuelve tan bien entre fogones como en un plató de televisión.

Anabel Pantoja FOTO: @anabelpantoja00

Generosa, abre su recetario a LA RAZÓN y desvela uno de sus platos favoritos y cómo lo prepara. Tan solo se necesitan los ingredientes más básicos que se pueden encontrar en cualquier cocina del Mediterráneo: una patata grande, una cabeza de ajos, una cebolla, dos huevos y aceite de oliva. Aunque echando la vista a estos alimentos pueda parecer que se trata de la típica receta española, Anabel Pantoja matiza: “No son huevos rotos. Es una comida que en la pandemia empecé a reformarla porque le daba más gustito la cebollita y el ajito que le pongo”. Tanto gusto le cogió que ahora se ha convertido en su plato estrella de todos los domingos, que prepara “siempre que puedo y estoy en casa”.

A la hora de preparar esta receta, Anabel Pantoja empieza la casa por el tejado, es decir, con la guarnición. “Antes, corto las patatas, porque a mí me gustan cortadas por mí, no congeladas, y las frío en una sartén. Tampoco me gusta hacerlas en freidora, y las corto largas y finitas. A las patatas también les pongo en el aceite cuatro o cinco ajos partidos por la mitad, para que les dé saborcito”, explica. Una vez que los tubérculos están en su punto, la sobrina de la tonadillera sigue manos a la obra: “Cuando las patatas están hechas, entonces pochas en la sartén a fuego lento la cebollita y el ajito, y una vez que está casi doradito todo, le echas el huevo. Para terminar, integro la cebolla en la clara del huevo y ya está, ¡listo para comer!”. Así de fácil es preparar los huevos favoritos de Anabel Pantoja.