Las botas cowboy plateadas de Anabel Pantoja son todo lo que necesitamos con vestidos negros

Anabel Pantoja tiene todas las botas, zapatos y botines tendencia de la temporada. Eso ya es un hecho. Primero fueron los botines rojos con los que nos robó el corazón, luego los botines Cenicienta con mucho brillo y ahora han sido las botas cowboy plateadas más en tendencia de la temporada. Y es que Anabel Pantoja se ha ido de fiesta con sus amigos este sábado noche y solo ha necesitado un vestido negro de lo más sexy y unas botas cowboy plateadas para marcarse el lookazo de la noche. Al igual que Alba Carrillo con el vestido de la venganza de Zara o Sara Carbonero con el vestido de punto para ir a ver a su hijo jugar al fútbol.

Unas botas cowboy plateadas que una servidora jamás pensó en llevar hasta que las vio y ahora no me las puedo quitar con todos mis looks. Algo parecido a lo que le ha pasado a Anabel Pantoja. Y es que las botas cowboy plateadas, quieras o no, te hacen el look por completo, ya sea para una noche de fiesta con amigas o para un look casual para dar un paseo por la ciudad. Porque son el calzado más en tendencia de la temporada.

Anabel Pantoja con botas cowboy. FOTO: @anabelpantoja00

En tiempos de zapatos Cenicienta, bailarinas joya y deportivas de fantasía, solo faltaba un par de botas que fueran únicas, elegantes, especiales y estilizaran la piernas. Y estas botas cowboy de Anabel Pantoja lo tienen todo y por eso nosotras se las vamos a copiar con este modelo de lo más parecido que hemos encontrado en Shein.

Botas cowboy de color metálico con diseño de puntada de punta con tacón grueso, de Shein (50,25 euros)

Botas cowboy plateadas. FOTO: Shein

Y es que no hay dudas que todas necesitamos unas botas cowboy plateadas, porque ya no son chonis, son las botas cowboy que llevan las chicas más pijas y estilosas de Madrid.