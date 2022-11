El vestido rojo más sexy (y de marca española) de Anabel Pantoja es todo nuestro deseo para Navidad

Todo al rojo. Eso es lo que debe pensar Anabel Pantoja en este mes de noviembre antes de que termine noviembre y empiece diciembre con todas sus fiestas navideñas. Si la semana pasada nos hacía necesitar sus botines rojos al más puro estilo Sebastián Yatra en ‘Tacones Rojos’, hoy Anabel Pantoja nos hace querer un vestido rojo de brillos y lentejuelas como el suyo, de lo más sexy y de marca española y que nos traslada directamente a Navidad. Y lo ha lucido un viernes más en el ‘Mediafest Night Fever’, con sorpresa incluida. Porque Anabel Pantoja se ha subido al escenario de la segunda gala del ‘Mediafest Night Fever’ sin saber que tras su actuación recibiría una visita muy especial: la de su novio, Yulen Pereira. Y se han besado de lo más apasionados en una escena muy romántica. Pero si nosotras nos hemos fijado en algo, ha sido en el vestido rojo de Anabel Pantoja. Un diseño de Natalia Però, que os sonará porque es la encargada de hacer los vestidos más increíbles a Violeta Mangriñán o a Lola Lolita.

Es un diseño ‘made in Spain’, de la firma Però, de la diseñadora de Natalia Però, una joven emprendedora de Talavera de la Reina (Toledo). En la que también confió Chenoa hace poco para su visita a ‘El Hormiguero’. Anabel Pantoja se ha subido al escenario esta noche junto al cantante de ‘Melocos’ el temazo ‘Cuando me vaya’. Una canción que ya en los ensayos hacía que la sobrina de la Pantoja rompiera a llorar. “Es que me recuerda a mis amigos de Canarias y como ya no voy tanto... Estoy más lejos de allí y me identifico mucho con la canción. No me voy a olvidar nunca de mi gente y de mi paraíso de allí”.

Anabel Pantoja ha brillado con un vestido de Natalia Però de lentejuelas en rojo, de lo más sexy y perfecto para Navidad con hombreras marcadas, corto, de manga larga y con apertura en el escote y también en a espalda.