Anabel Pantoja tiene claro que estos son los eternos vaqueros para llevar con zapatillas blancas

Anabel Pantoja no nos deja de inspirar con sus looks, da igual que sea en Madrid o Canarias. Si el otro día consiguió que nos enamoremos de sus botines, y esta vez no son rojos, si no los botines Cenicienta con todo el brillo posible. Ahora lo hace con los eternos vaqueros que todas las chicas y mujeres que más saben de moda tienen en su armario. Da igual la edad. Ha pasado más de una semana desde la muerte de su padre y Anabel Pantoja ha regresado a Canarias después de hacerlo el otro día a un plató de televisión. El lugar elegido por la sevillana para su vuelta a la pequeña pantalla ha sido ‘El debate de las tentaciones’ y nosotras no podemos estar más felices de volverla a ver en pantalla y que nos inspire con sus looks. Y ahora también lo hace Anabel Pantoja desde Canarias con los vaqueros claritos eternos que nunca fallan con zapatillas blancas y también el eterno jersey de rayas. Da igual que tengas 30 o 50 años, porque es un uniforme que siempre está en el armario y la maleta de todas. Aunque nosotras los hubiéramos combinado con las botas UGG mini como las de Paula Echevarría.

Porque si algo buscamos siempre, son unos vaqueros que nos sienten bien. Esos vaqueros de confianza con los que nos sintamos realzadas y que siempre nos salven cualquier look. Y Anabel Pantoja parece que los ha encontrado en estos vaqueros de tiro alto, de pernera recta y un poco ancha y en un color vaquero clarito que acompaña con las temperaturas de la isla que ella tanto ama. Su lugar seguro, como ella dice.

Aunque no sabemos de dónde son los vaqueros de Anabel Pantoja, aunque podrían ser de Primark, nosotras nos hemos ido directas a la web de Zara para encontrar unos muy parecidos.

Jeans Z1975 high rise straight, de Zara (25,95 euros)

vaqueros rectos. FOTO: zara

Porque hoy que para muchos es festivo (o puente), aunque nosotras estemos trabajando, es un buen día para irse de compras navideñas. Y un vaquero perfecto siempre es un buen regalo.