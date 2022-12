¿Qué relación tiene la música con la moda?

“Estilazo Versace saliendo del callejón, desfilamos Dior custom en el Colmadón, con la tanga Gucci en una cola de motor”, tres marcas en tres frases es lo que mete Rosalía, y no son las únicas, en su canción ‘La combi Versace’, un tema que ha hecho las delicias de Donatella Versace. La diseñadora se está convirtiendo en los últimos tiempos en toda una referencia de la música, ya no solo por los estilismos que lucen cantantes como Jennifer Lopez, sino también como personaje en sí misma. La propia Lady Gaga le dedicó un tema en su álbum ‘Artpop’ en 2013: “Donatella/Mi-mi-bella” le llegaba a decir la cantante norteamericana.

Lo cierto es que la relación de la moda y la música se ha convertido en una alianza casi imbatible y, pese a que muchos piensen que esto lleva siendo así desde los anales de los tiempos, lo cierto es que podríamos considerar esta amistad bastante nueva. De hecho, son famosos los desfiles de los años 50 en los que el silencio se imponía. Las fortunas más importantes del mundo, por ejemplo, veían las colecciones de Cristóbal Balenciaga en un respetuoso silencio que acrecentaba de alguna manera la importancia y solemnidad del momento. ¿Qué pensaría ahora el diseñador de Getaria sabiendo que su nombre aparece en algunas de las canciones más bailadas en el siglo XXI?

La verdad es que ese protocolo pertenece a otra época. Ahora, ya sea en directo o grabada, la música es fundamental para cualquier desfile y, de hecho, nos puede decir muchas cosas de las propuestas que estamos contemplando. En 2021, por ejemplo, París se ponía a los pies de Rocío Jurado de la mano de Saint Laurent, que hacía desfilar a sus modelos al ritmo del emblemático ‘Se nos rompió el amor’. De esta manera, Vaccarello parecía querer reivindicar el espíritu de la chipionera y, también, la importancia de España en la casa, país a quien el propio Yves dedicó una colección en 1977.

Alessandro Michele y Harry Styles FOTO: La Razón (Custom Credit)

Detrás de esas decisiones, en muchas ocasiones no se encuentra solo el propio diseñador, sino un experto musical que es quien aconseja a los creativos cuál puede ser la mejor combinación o qué grupo puede funcionar y, de paso, pueden lanzar –lo que le sucedió al grupo MGMT tras el homenaje que les dedicó Frida Giannini en su etapa en Gucci en su colección primavera-verano de 2008–. El nombre más conocido entre los expertos es el de Michel Gaubert, responsable desde los años 90 del acompañamiento musical de los ‘shows’ de Chanel. “Creo que la persona que realmente me introdujo en el mundo de la moda fue mi madre”, confesaba a la revista W en 2020. “Cuando era un niño, mi madre amaba la moda. Ella realmente me inspiró. Me llevaba a Laura, la tienda del marido de Sonia Rykiel, donde se vendían sus diseños. Después, empecé a trabajar por un tiempo en el club de noche Le Palace. Allí se organizaban muchas fiestas de moda. Thierry Mugler diseñaba los uniformes de los camareros, lo que era alucinante. Y después de un tiempo, mientras estaba pinchando en algunos ‘shows’, Karl me descubrió. Le gusté y me preguntó por qué no le hacía la música, y sí, podría decir que esa fue mi gran oportunidad”.

Él no es el único DJ estrella que le pone un perfil musical a las marcas de moda. Algo más desconocido, el italiano Graziano della Nebbia le lleva poniendo música a Giorgio Armani o Dolce & Gabbana, entre otros, desde hace años. De hecho, él mismo reconocía que, por ejemplo, la pareja italiana le pidió, durante un tiempo, que en sus fiestas nunca faltara la ‘trash music’ española, donde era obligatorio pinchar a Azúcar Moreno y su hit ‘Divina de la muerte’. Allí, Toñi y Encarna hablaban de un “vestidito Dolce & Gabbana” y aquello, al parecer, les volvía locos a Domenico y Stefano.

Jimmy James FOTO: La Razón (Custom Credit)

Lo de incluir firmas populares en las letras de las canciones es algo que parece asegurar el éxito. Les ha sucedido, por ejemplo, a Merk & Kremont, que con la frase “Gucci, Fendi, Prada… Louis Vuitton and Balenciaga” supieron lo que era el éxito mundial. O a Jimmy James, cuyo tema ‘Fashionistas’ es ya todo un himno del universo ‘fashion’ en el que da un repaso a la moda del siglo XXI y en el que no tiene problemas en dictar sentencia con la frase: “Naomi Campbell such a bitch”. Y, pese a que bien podríamos aprovechar esto para recordar la colaboración de Campbell con Michel Jackson, preferimos sacar aquí a relucir a otra diva de ébano como es Beyoncé.

Queen B ha sido noticia no solo por su nuevo trabajo, ‘Renaissance’, sino también por la letra de una de sus canciones, ‘Summer Renaissance’ donde, además de enumerar un buen número de marcas, decide mandar el modelo Birkin de Hermès (del que es una gran coleccionista) al trastero (por decirlo de una manera educada). ¿Tendrá algún efecto en las ventas de este icono de los bolsos? En esta relación música y moda, existe también un perfil mucho más amable y comercial. Alessandro Michele, director creativo de Gucci, ha forjado una gran amistad con dos de las estrellas del panorama musical internacional.

Harry Styles se ha convertido en el mejor embajador de su línea masculina, lo mismo que ha sucedido con Florence Welch, y eso que la intérprete británica también tuvo su momento de gloria en un desfile de Chanel cuando apareció, cual Venus de Botticelli, en una concha para poner banda sonora al desfile de primavera-verano de 2021 de la firma de la camelia. En nuestro país también existen relaciones similares, como las que vimos entre Ana Locking y Aitana. De hecho, esta última suele realizar colaboraciones con diseñadores destacados, como es el caso de Antonio Velasco, que viste a todos los bailarines de su última gira, o Pepa Salazar, que le viste a ella.

El sumun de estas colaboraciones, que fue más allá de un simple trabajo, fueron las dos propuestas que hizo George Michael al inicio de los años 90. Su canción ‘Freedom! 90′ convocó para su videoclip a algunas de las modelos del momento. Christy Turlington, Cindy Crawford, Naomi Cambpell, Tatjana Patitz y Linda Evangelista son las protagonistas de esta delicia minimalista y elegante que se hizo popular gracias al desfile de otoño de 1991 de Versace donde aparecieron haciendo un ‘playback’ de la canción.

Dos años después, Michael decidió fichar a Thierry Mugler para hacer el más difícil todavía. Estos dos genios, uno de la moda y otro de la música, dejaron para la posteridad el que puede ser considerado el videoclip más ‘fashion’ de todos los tiempos: ‘Too Funky’. Durante los casi cuatro minutos que dura el clip, las imágenes nos hacen una recreación barroca del nacimiento de la generación ‘top model’. Linda Evangelista (la única que repitió del videoclip anterior), Eva Herzigova, Tyra Banks, Nadja Auermann o Estelle Hallyday mueven sus caderas al ritmo de la música de Michael mientras Rossy de Palma las contempla y la mítica Julia Newmar se cuela en la pasarela. Estos dos videoclips son quizás los más famosos y los que mejor resumen esa inmejorable relación que tiene la moda y la música y que se ve también en otras propuestas como las de Duran Duran con su ‘Girl Panic!’ o el cameo de Claudia Schiffer en ‘Uptown Girl’ de Westlife. Decía Paloma Picasso que “la moda debe ser divertida” y qué mejor que bailar para conseguirlo, pese a que un genio como Balenciaga solo la concibiera en silencio.