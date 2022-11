¿Por qué ha borrado Jennifer Lopez todo su contenido y su foto de perfil de Instagram?

Jennifer Lopez ha sorprendido a todos sus seguidores al borrar todo su contenido de su cuenta de Instagram, así como por cambiar su foto de perfil por una imagen en blanco y negro sin ningún mensaje.

Lo mismo ha hecho “la diva del Bronx” con sus cuentas en Twitter y TikTok. Solo Facebook mantiene una imagen de perfil oscura con su firma escrita a mano: “Jennifer Lopez”

Instagram de JLo FOTO: Jennifer Lopez Jennifer Lopez

Ante la sorpresa, muchos de sus seguidores han comenzado a especular sobre los motivos que han llevado a la cantante a actuar así. “Nuevo proyecto, gran estrategia de marketing”, escribió uno de los internautas fan de la cantante. Hay otros que consideran que la ausencia en redes de JLo tiene que ver con la celebración de los 20 años de su álbum “This Is Me Then”, lanzado el 25 de noviembre de 2002. Un álbum que recogía algunos temas inspirados en su entonces relación con Ben Affleck, con quien se comprometía poco después. “Dear Ben” o “Jenny From The Block”, son algunos de esos temas, éste último con el vídeo en el que narraba la persecución de los paparazzi por su romance con el actor de “Pearl Harbor”. Dos años más tarde la pareja rompía, para volver a reencontrarse diecisiete años después. Un reencuentro que acabó en boda en Las Vegas el pasado mes de julio. Y, en agosto, JLo y Affleck volvían a celebrar un segundo enlace, en la mansión que el actor tiene en Riceboro, Georgia.

Por otro lado, la acción de Jennifer Lopez ha hecho saltar las alarmas sobre una posible ruptura de la pareja. Ya que es frecuente entre las celebrities, borrar todo el contenido concerniente a sus parejas cuando se produce una separación. Habrá que esperar para conocer los verdaderos motivos de este “cierre” de contenido de la artista.