17 regalos de última hora de Navidad para triunfar con tu madre, hermana o suegra como toda una Mamá Noel

Amigas, quedan dos días para Nochebuena y mientras sale el Gordo de Navidad y los niños de San Ildelfonso cantan los números, nosotras os vamos a dar las mejores ideas de regalos de última hora para las mujeres de tu vida. Da igual que sea tu madre, tu abuela, tu hermana o tu amiga, con estos regalos te vas a convertir en la Mamá Noel o Reina Maga favorita de la familia. Porque lo bonito de regalar siempre es pensar en la otra persona y por eso nosotras hemos pensando 16 regalos de Navidad diferentes para todo tipo de mujeres. Desde las que aman la belleza, la moda, la Navidad o simplemente son las más presumidas de la casa.

Porque no hay nada más bonito que regalar pensando en las aficiones y en los gustos de la otra persona. Un regalo de esos que los va a enamorar para toda la vida y que siempre recordaran que tú se lo has regalado. Porque esa es la magia de la Navidad, las personas que tienes alrededor y te la hacen mucho más especial. La importancia de no perder nunca la ilusión y la inocencia de cuando éramos niños. Aquí tienes 17 regalos de última hora de Navidad para regalar o autoregalarte si te ha tocado la Lotería de Navidad.

Para las más cocinitas

La plancha ‘made in Spain’ Jata Senses que será tu electrodoméstico favorito en 2023. De venta en Amazon o en El Corte Inglés (73,50 euros)

Plancha Jata Senses. FOTO: Jata

Sandwichera grill y gofrera de placas intercambiables de Create en colores pastel de lo más bonitos (59,95 euros).

Sandwichera grill y gofrera. FOTO: Create

Para las amantes de la belleza

Un kit de belleza de Pixi para todo el glow que necesita nuestra piel esta Navidad y para empezar 2023 (49 euros).

Glow Starter Kit . FOTO: Pixi

Con el secador plegable JBSC1430 de Jata conseguirás lucir un cabello siempre perfecto, estés donde estés. Además, incluye toalla turbante y estuche para guardarlo de forma fácil (34 euros).

Secador plegable. FOTO: Jata

12 tonos perfectamente combinados en rojo, verde, nude, oro y cobre: la paleta de sombras de ojos Sparks Of Joy de CATRICE hace realidad tus sueños invernales (15,99 euros).

Paleta sombras ojos. FOTO: Catrice

Para las locas de la Navidad

Nada brilla como Snow Fairy, el olor por excelencia de la Navidad mientras respetas al planeta con Lush (34 euros).

Snow Fairy. FOTO: Lush

¿Qué hay mejor que un roscón de Navidad? No hay momento para empezar a comerlos, MADREAMIGA vuelve como cada Navidad con su Roscón de Reyes y, como novedad, este año presenta un nuevo sabor–Gianduja–que se suma al tradicional. Este dulce puede enviarse a toda España y lo mejor es que ya está a la venta por 33,50 euros.

Roscón de reyes. FOTO: Madreamiga

Para las más comilonas

El famoso cantante Rauw Alejandro se ha puesto en manos de The Fitzgerald Burger Company para crear su primera creación culinaria y poder plasmar su música en “Saturno Burger” by Rauw Alejandro, inspirada en su último álbum. Y la puedes comprar hasta el 28 de febrero por 15 euros.

“Saturno Burger” by Rauw Alejandro. FOTO: The Fitzgerlad

Para las más presumidas

Si hay una marca que enamora a las chicas que más saben de moda es Sandro y nosotras nos hemos enamorado de este abrigo de lana sublimado con ojales que cuesta 495 euros.

Abrigo ojales. FOTO: Sandro

El bolso bling-bling de Luis Negri que desearás para todos tus looks esta Navidad (c.v.p.)

Bolso bling-bling. FOTO: Luis Negri

Un cinturón de Zottier Raspberry Sorbet fucsia está hecho en piel 100% vacuno de curtición vegetal con certificado de calidad y de sostenibilidad LWG (65 euros).

Cinturón fucsia. FOTO: Zottier

El anillo Lake de PDPAOLA, un anillo eternity ondulado bañado en oro con circonitas blancas (69 euros).

Anillo Lake. FOTO: PdPaola

Para la amante del horóscopo y de Mercurio retrógrado

¡Oh, no! El próximo Mercurio Retrógrado es del 28 de diciembre al 18 de enero de 2023, una forma maravillosa (nótese la ironía) de terminar y empezar el año.Tu horóscopo dice que vas a querer todas las prendas de nuestra nueva colección. No importa si eres Libra, Virgo o Capricornio, todos los signos son compatibles con Mercurio retrógrado y la nueva colección de Compañía Fantástica. Seguro que a tu madre, hermana o amiga más lunática, le encanta. Esta sudadera nos ha encantado para sobrellevar el frío del invierno que acabamos de empezar, y sobrevivir a este nuevo Mercurio retrógrado y cuesta 54,95 euros.

Sudadera Mercurio retrógrado. FOTO: Compañia fantástica

Para las más fashions

La firma portuguesa de calzado favorita de Paula Echevarría, Luís Onofre, es la más deseada por las que más saben de moda y cualquier modelo de sus botas, son objeto de deseo para las que más saben de moda. Los botines Brandy cuestan 549,70 euros.

Botines Brandy. FOTO: Luís Onofre

Un vestido para todas las fiestas del año de la firma asturiana que ha enamorado a todas las influencers patrias y que triunfa en Netflix. Sí, estamos hablando de Celia B y este modelo Alba es un sueño de Navidad hecho realidad (325 euros).

Vestido Alba. FOTO: Celia B

La biker de brillos que no paras de ver en todas las influencers y que es de la firma española que tiene las botas más bonitas. Sí, es Alma en Pena y la biker Miami cuesta 99,95 euros.

Biker Miami. FOTO: Alma en Pena

Y siguiendo con las influencers, este es el bolso de colores que no dejamos de ver en Instagram porque ha conquistado a medio mundo y nosotras soñamos con tenerlo en nuestro armario. Querido Papá Noel es el bolso ‘Kensington’ de Kurt Geiger London y cuesta 275 euros.

Bolso de Kurt Geiger London. FOTO: Kurt Geiger London

Lo que está claro es que con todas las opciones de regalos de Navidad de última hora que te acabamos de dar, lo difícil va a ser que elijas uno solo. Eso si, sí te ha tocado la Lotería de Navidad, ya sabes en que gastarlo.