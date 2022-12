Con la falda midi de lentejuelas de Tamara Falcó (rebajada) podemos dar por inaugurada la Navidad

No me he vuelto loca amigas, bueno, un poco sí. Ya sé que aún quedan 9 días para Navidad, pero ha sido ver a Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’ con esta falda midi de lentejuelas y querer dar ya por inaugurada la Navidad. Teniendo en cuenta que hace un mes que decoré mi piso, entenderéis que para mí ya hayan empezado las fiestas. Porque además, el look (o lookazo) de Tamara Falcó nos ha enamorado por su forma de combinar una falda de lentejuelas tan en tendencia con una simple camiseta básica. Porque si las lentejuelas son máxima tendencia este invierno, el estilismo de Tami es todo lo que necesitamos este mes de diciembre. Si el otro día nos enamoramos de la falda midi de lentejuelas rojas de Zara, o de las botas muy altas de de Carmen Lomana, hoy lo hacemos de la falda de la marquesa de Griñón.

Si las lentejuelas son máxima tendencia este invierno, si ya le sumas el color rojo, es todo lo que necesitamos en nuestros looks de Navidad. Si primero sentimos un flechazo con el vestido de lentejuelas rojo (mega agotado) de Zara que estrenó María Fernández-Rubíes en la fiesta de Navidad de GHD, ahora nos acabamos de enamorar de esta falda midi de lentejuelas negras de Tamara Falcó.

Pero no solo para las comidas y cenas navideñas, las lentejuelas han vuelto con más fuerza que nunca y van a ser máxima tendencia este invierno para terminar 2022 y empezar 2023. ¿Preparada para lucirlas sin parar?

Confeti Falda larga lentejuelas, de TFP (139 euros)

Falda midi lentejuelas. FOTO: tfp by pedro del hierro

La colección más personal de Tamara Falcó, inspirada en la propia vida de la marquesa, en aquellos lugares y momentos especiales para la diseñadora como El Rincón, su casa familiar, Las Salesas, uno de los barrios más cool del momento o Christmas, una colección para Navidad, una de las épocas del año más especiales para Tamara. Y además, ahora está rebajada.