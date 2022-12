Cristina Pedroche desvela que su vestido de las campanadas estará hecho con ‘body painting’ sin olvidarse de la capa

Cristina Pedroche ha contado el secreto mejor guardado. No sabemos si Pablo Motos lo ha adivinado, a ella se le ha escapado o es toda una estrategia de marketing. Lo que está claro es que es el año que más sabemos sobre el vestido de Cristina Pedroche en las campanadas. Quedan exactamente 8 días para despedir el año y nosotras solo podemos pensar en el vestido que llevará este año Cristina Pedroche en las Campanadas. Y obviamente, en no atragantarnos con las uvas. Con toda la expectación que tenemos cada año, Cristina Pedroche nos ha desvelado en su cuenta de Instagram y en ‘El Hormiguero’ pistas sobre el vestido que lucirá este año para dar las Campanadas en Antena 3. Porque Cristina Pedroche continúa preparándose para la gran noche y ahora, la presentadora madrileña ha recopilado todas las pistas que ha ido dando sobre su look más esperado. Como lleva haciendo desde hace varios años, trabaja en este vestido junto al estilista Josie. Pero esta vez nos ha contando más detalles que nunca. Cristina ha acudido al programa vestida con un total look rosa y Pablo Motos ya adelantaba que Cristina Pedroche había asegurado que “este año es el año”. “Tengo una teoría... A ver si acierto. En la prehistoria, cuando cazaban las tribus, se pintaban con la sangre de los animales para reconocerse entre ellos... ¿Voy bien? ¿Estamos hablando de ‘body painting’?”, preguntaba Pablo Motos. “Lo sabía, me has pillado, sí”, confirmaba Cristina Pedroche.

¿Cómo será el vestido de Cristina Pedroche para dar las campanadas? Pues ella misma nos lo ha desvelado. “No tiene nada que ver con ninguno de otro año. Vuelven las transparencias. Es el año en el que más personas han estado involucradas (casi 100 personas saben como es. Estoy nerviosa pero confío en ellas). Una persona muy importante de otro año vuelve a ayudarme en este”.

“Este año vuelven las transparencias y han estado involucradas casi 100 personas en el estilismo. Es el año en que más personas se han involucrado, y voy a hacer una cosa que me llevan pidiendo casi desde el comienzo”, ha avanzado durante su visita a El Hormiguero para reconocer que la técnica del body painting jugará un papel crucial. Estamos contando los días para ver a Cristina Pedroche dar las campanadas.