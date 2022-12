Esta es la americana de cuadros de marca española que van a llevar todo el invierno las mujeres de 50

Después de enseñarte todos los looks festivos que traen consigo la Nochebuena, y en general la Navidad, también queremos que tengas en cuenta que esta época del año no solo vive de lentejuelas, de pedrerías o brillos. También los planes de día imponen muchos estilismos más informales y casuales que son perfectos para incorporar a nuestro armario y seguir usando todo el año. Es el caso de unos vaqueros especiales en los que puedes invertir, un favorecedor pantalón negro de pana o terciopelo, un abrigo que sea el mejor básico de fondo de armario o unas botas de tacón cómodo con las que afrontar tanto los fines de semana de compras navideñas como las jornadas de trabajo.

Por eso siempre estamos pendientes de todos los estilismos que comparten algunas de nuestras influencers favoritas, sobre todo si se trata de outfits copiables que podemos usar en nuestro día a día. Es el caso de Pilar de Arce, una de las reinas de Instagram mayores de 50 que consigue enamorarnos siempre look a look, y que además propone siempre prendas versátiles y atemporales. Como es el caso de la última instantánea que nos ha dejado, en la que la estilista luce un favorecedor pantalón negro de corte boot cut, que combina a la perfección con una americana de lana de cuadros, ideal para darle un toque navideño a cualquier estilismo, pero que además podrás seguir usando año tras año, e invierno tras invierno. En este caso se trata de un diseño de una firma “made in Spain” que se ha convertido en la favorita de las amantes de las americanas, ya que sus cortes y patrones consiguen favorecer a todo tipo de cuerpos y siluetas.

Blazer lana merino cuadros madison, de The Extreme Collection (330 euros)

Blazer lana merino cuadros madison, de The Extreme Collection FOTO: The Extreme Collection

Si bien puede que esta prenda exceda algo tu presupuesta habitual, lo cierto es que se convertirá en uno de esos tesoros de tu armario a los que recurrir una y otra vez.