Botas de tacón cómodo, el calzado favorito de las que más saben de moda

No importa el tiempo que pase o la edad que tengas, en cuanto llegue el otoño, pero especialmente el invierno, no puedo imaginarme un calzado más elegante, socorrido y calentito que un buen par de botas. Los modelos, como suele pasar con todo tipo de calzado, son prácticamente infinitos. Pero como también suele pasar la moda y las tendencias de la temporada se decantan en uno y otro momento por un diseño u otro, aunque siempre entre tendencia y tendencia perviven ciertos modelos atemporales que son siempre una buena idea.

Y, ¿cuál sería este clásico en el caso de las botas? Pues los modelos de caña alta y tacón ancho o más bien cómodo, especialmente si son de piel. Las botas hasta la rodilla son un clásico de esos que no pasa nunca de moda, por lo que no es de extrañar que continuamente veamos a tantas mujeres que las usan en el extenso período entre septiembre y mayo.

Además, son una opción perfecta de lucir tacones sin sufrir demasiado en el intento, y también la manera perfecta de lucir un calzado elegante que no sea ni la tan informal bota de cowboy ni los modelos por encima de la rodilla (Over The Knee) ni por supuesto los diseños engomados pensados para el agua o las botas de suela track que tan de moda estuvieron el año pasado y que algunas todavía se resisten a dejar de lado.

Opciones hay para todos los gustos y todos los bolsillos, desde Zara y Mango, que se han impuesto ofrecer diseños de todo tipo hasta las marcas más caras tiene su par estrella de temporada. Y es que lo cierto es que no existe experta en moda que no tenga entre su calzado d invierno su par favorito, sobre todo si como te hemos dicho, están hechas de un material resistente y noble, en este caso la piel parece ser la única gran protagonista, y además son en un tono más bien oscuro y básico, para combinar con todo tu armario y aportar un toque elegante pero discreto.

Bota tacón piel, de Zara (129 euros)

Bota tacón piel, de Zara FOTO: zara

Bota alta tacón piel, de Mango (59,99 euros)

Bota alta tacón piel, de Mango FOTO: Mango

Botas caña alta color block color marrón, de Monki (65 euros)

Botas caña alta color block color marrón, de Monki FOTO: Monki

Botas de tacón a la rodilla, de H&M (59,99 euros)

Botas de tacón a la rodilla, de H&M FOTO: H&M

Botas tacón ancho piel, de Bershka (69,99 euros)

Botas tacón ancho piel, de Bershka FOTO: Bershka

Aunque lo habitual se trata de tacones más bien anchos, también hemos visto tacones finos pero bajos tipo kitten heel, que resultan igual de cómodas y prácticos.