Esta americana de Mango es la versión 2.0 de un abrigo de entretiempo y es ideal para el otoño

Llegó el momento de darle al otoño nuestros mejores looks para elevar nuestros estilismos de temporada, a otra dimensión. Este año, echaremos de menos el verano porque nos ha dado grandes momentos pero, estábamos deseando que llegara la nueva temporada para estrenar todos los looks de otoño que hemos fichado en rebajas. Esto es un hecho. Pero, no todo son las rebajas de verano, también las nuevas colecciones de nuestras firmas favoritas, nos vuelven locas. De hecho, estamos in love con cada uno de los lookazos que nos da Rocío Osorno con las nuevas novedades de Zara o María Pombo con los uniformes de temporada de su propia marca. Eso sí, hemos encontrado en Mango una prenda que no podrás deshacerte de ella en todo el mes de octubre.

Cuando hablamos de obsesión, nos referíamos a que necesitarás esta prenda todos los días de la temporada y tendrás la necesidad de combinarla con mil looks. Eso es lo que pasa con esta americana de Mango que nos ha enamorado. Se trata de la americana con cinturón, de la firma española, que mezcla diferentes tipos de lana al más puro estilo blazer pero que, sin quererlo, se ha convertido en la opción perfecta de abrigo de entretiempo y que necesitamos en nuestros looks de oficina. Esta americana de Mango, que tiene diseño recto y armado, la completa un cinturón que le da el toque chic al diseño. Sin duda, lo necesitas en tu armario, desde ya.

Americana lana cinturón, de Mango (89,99€)

Americana lana cinturón FOTO: mango

Esta americana la puedes conseguir en Mango por menos de 90 euros y en color gris. Una prenda que se convertirá en el imprescindible de tu armario esta temporada y que la podrás combinar con una falda y botas altas, para darle un toque chic al look, o con una camisa masculina oversize con la que le darás un estilo diferente y podrás marcar la silueta.

Americana lana cinturón FOTO: mango

Además, esta prenda es la pieza definitiva de Mango que pondrá de acuerdo a madres e hijas e incluso a las mujeres de 50 años que más entienden de moda, ¿no os imagináis a la influencer Pilar de Arce creando un look con ella?. Ahora es el momento de hacer que nuestros looks pasen a otro nivel y con esta americana de Mango, lo podemos conseguir.

Americana lana cinturón FOTO: mango

Si este otoño quieres ser la reina del street style, solo debes fichar esta americana como fondo de armario e inspirarte en un look que podría llevar la mismísima Tamara Falcó.