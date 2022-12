Estas botas son igual de calentitas que unas UGG y cuestan mucho menos

Seguro que si sigues un poco la moda. o al menos algunas de las reinas de Instagram, te habrás dado cuenta como en las últimas semanas hay un zapato que prolifera especialmente. Y no nos referimos a ninguna bota de tacón ni ninguna sandalia sofisticada, con pedrería o zapato plano tipo joya, si no a un zapato que lleva años acompañándonos y que a fin de cuentas seguro que es uno de los más usados, si no el más, en tu día a día. Hablamos de esas botas calentitas, de ante e interior de borrego, de origen australiano y que el mundo conoce por el nombre de la primera marca que las popularizó, las UGG. Tal fue el éxito de este calzado a principios de los 2000 que son muchos y épicos los looks de iconos de la década como Paris Hilton ataviadas con vestidos cortos lenceros o shorts vaqueros y luciendo estas botas en plena ola de calor de Los Ángeles. Y es que cuando se trata de practicadas y comodidad, quizás los 2000 no son la mejor época. Pero la moda importaba, y tener el objeto de deseo antes que nadie era un símbolo de prestigio, lo que pasó justo con este calzado.

Tras un tiempo relegadas a zapato de nieve, de frío o incluso de andar por casa, esta temporada, la firma australiana decidió lanzar un modelo de tiro bajo que incluía uno de los detalles de plena tendencia en el calzado de las últimas temporadas, la plataforma. Y no sabemos si ha sido por su envío masivo a todas las influencers de renombre, por su comodidad o por la vuelta de la moda Y2K, pero lo cierto es que se han convertido en todo un éxito que ha conseguido agotar existencias en muy poco tiempo. A día de hoy resulta casi imposible encontrar un par en cualquier talla en ninguna tienda.

Botines bajos con lazos, de Bottina (65,99 euros)

Botines bajos con lazos, de Bottina FOTO: Bottina

Botas planas en color gris, de XTI (38,95 euros)

Botas planas en color gris, de XTI FOTO: XTI

Botines bajos, de Gioseppo (54,95 euros)

Botines bajos, de Gioseppo FOTO: Gioseppo

Botines de cuña, de Anna Field (29,39 euros)

Botines de cuña, de Anna Field FOTO: Anna Field

Botín plano con plataforma, de Krac (69 euros)

Botín plano con plataforma, de Krac FOTO: Krac

Pero nosotras, conscientes de la necesidad que han causado este modelo, hemos decidido repasar en un sin fin de tiendas para demostrarte que no son las únicas en el mercado, y que muchas firmas expertas en calzado ofrecen modelos muy similares y sobre todo, mucho mucho más baratos, con los que mantener tus pies calentitos este invierno sin dejarte medio sueldo.