Lily Collins es adicta a los zapatos de plataforma más en tendencia y ahora nosotras también

A menos de una semana de celebrar oficialmente el final de año, decirte que las prendas de carácter festivo dominan tiendas, editoriales de moda, escaparates y hasta Instagram seguro que te sorprende poco. Porque lo cierto es que tenemos que reconocer que nosotros somos en gran medida culpables de llevar más de un mes contando y publicando toda la ropa de fiesta que cae en nuestras manos o ante nuestros ojos, pero también las marcas tienen la culpa de llevar ese mismo tiempo creándola y poniéndola a la venta, así que podríamos decir que nosotros solo nos hemos hecho eco. Pero dejando a un lado quien tiene la culpa, lo que queremos decir con todo esto es que parece realmente dificil que a estas alturas del año todavía no tengas comprado o al menos escogido tu look de Nochevieja. Y como ya te hemos especificado más veces, este no consiste solo en un vestido o falda de lentejuelas, ni tampoco en un traje sastre especial, si no que también hay que pensar en mil y un detalles más del estilismo. Como por ejemplo los accesorios, el bolso, el maquillaje, el peinado y por supuesto los zapatos. Pero para saber cuáles escoger de estos últimos hemos querido fijarnos en uno de los referentes de estilo más de moda en este momento: Lily Collins, o lo que es lo mismo, la protagonista de “Emily en París”, la famosa serie de Netflix que causa furor entre las fashionistas y de más adcitas a la moda.

Siguiendo su estilo, tanto dentro como fuera de la pantalla, hemos podido comprobar que hay unos zapatos que la acompañan siempre, pero especialmente cuando se trata de las grandes ocasiones, y eso son los zapatos de plataforma. En mil y una versiones. Tanto en color liso y de piel como los modelos más refinados a base de telas como el satén o el raso o, por supuesto, uno de los más reclamados en estas fechas, los diseños glitter plagados de brillos.

Zapato tacón plataforma brillos, de Zara (59,95 euros)

Zapato tacón plataforma brillos, de Zara FOTO: Zara

Zapato satinado plataforma, de Mango (49,99 euros)

Zapato satinado plataforma, de Mango FOTO: Mango

Zapatos Mary Jane con tacón grueso, de H&M (39,99 euros)

Zapatos Mary Jane con tacón grueso, de H&M FOTO: H&M

Zapatos de plataforma, de Monki (37 euros)

Zapatos de plataforma, de Monki FOTO: Monki

Zapatos de plataforma de raso, de Steve Madden (139,95 euros)

Zapatos de plataforma de raso, de Steve Madden FOTO: Steve Madden

Es por eso que hemos querido darnos una vuelta por algunas d nuestras tiendas de cabeceras para traerte algunos modelos en varios colores y telas para que sean el acompañamiento perfecto a tu look de Nochevieja.