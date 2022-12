Cinco zapatos planos para ir perfecta esta Navidad y sin dolor de pies

Nos reconocemos fanáticas de los zapatos, en todas sus formas, alturas y colores. Esto significa que adoramos igual unos stilettos de tacón infinito que unas zapatillas de deporte, unas bailarinas o unas botas. Y gracias a dios, las mujeres ya no tenemos que obligarnos a calzar tacones imposibles para cualquier evento de gala al que acudamos. Ahora y con la evolución de la moda, ese famoso precepto de nunca irás igual de vestida si no llevas un zapato de tacón puesto ha caído por el suelo, y damos la bienvenida oficial a nuestro armario al zapato plano.

La prueba más evidente de esto es ver como las tiendas ofrecen durante todo el año mil y una opciones de zapato plano igual o incluso más elegantes y especiales que los zapatos de tacón. Incluso, han surgido en los últimos años marcas especializadas en zapato plano que incluyen diseños pensados especialmente para los momentos de fiesta o para las bodas. Desde las tradicionales bailarinas, que se llenan de glitter, pedrería o tonos metalizados hasta los más recientemente encumbrados friulanes, los zapatos venecianos que causan furor entre las mujeres mejor vestidas de Madrid y cuya tradicional tela de terciopelo parece adornarse de cara a estas fechas navideñas.

Pero también hay opciones para las más clásicas. Aquellas que busquen pisar a ras de suelo pero con un diseño lo más parecido a un salón pueden encontrarse como los zapatos joya, especialmente los modelos destaponados, se han convertido en los favoritos de muchas tiendas. Con detalles de hebillas o broches que se adornan con pedrerías o incluso perla, y hasta las telas con las que están realizados, como son el tul, el tweed, han conseguido convertir a estos zapatos en un sinónimo de elegancia atemporal que conquista por igual a mujeres de 30 y de 60, y que además son capaces de subir de nivel cualquier look, no solo de fiesta, si no hasta unos sencillos vaqueros combinados con camiseta blanca.

Zapato destaponado adorno, de Zara (39,95 euros)

Zapato destaponado adorno, de Zara FOTO: Zara

Zapatos planos de mujer en piel de color negro, de Latouche (149 euros)

Zapatos planos de mujer en piel de color negro, de Latouche FOTO: Latouche

Zapato plano destaponado pelo, de Parfois (29,99 euros)

Zapato plano destaponado pelo, de Parfois FOTO: Parfois

Bailarinas destalonadas de plumetti, de Pretty Ballerinas (142,95 euros)

Bailarinas destalonadas de plumetti, de Pretty Ballerinas FOTO: Pretty Ballerinas

Slippers de mujer en negro de terciopelo con estrellitas doradas combinada con ribete negro, de Flabelus (95 euros)

Slippers de mujer en negro de terciopelo con estrellitas doradas combinada con ribete negro, de Flabelus FOTO: Flabelus

Es por ello que hemos querido ponértelo un poco más fácil escogiendo para ti cinco zapatos planos que nos vas querer dejar de llevar esta Navidad, pero seguro que también cuando acaben las fiestas. Hay para todos los gustos y bolsillos.