Vuelve el ‘tank top’ de los 2000, una tendencia que ya ha conquistado a María Pombo y Victoria Federica

Los viajes al norte de España de María Pombo nos devuelven las ganas de soñar con el otoño y las bajas temperaturas del invierno. La influencer, que disfruta de unos días de desconexión con su familia, nos regala un look que nos hace viajar hasta los años 2000 y que María Pombo ha combinado con los pantalones de Zara que mejor quedan. Sí, María Pombo ha regresado el ‘tank top’ en su viaje a la costa cántabra, una tendencia que, este año, regresa renovada y con ganas de conquistar a las chicas más pijas de Madrid. De hecho, esta tendencia, también ha enamorado a Victoria Federica que le ha cogido el gusto a combinarlo en sus looks más sencillos y que se lo vimos por primera vez en el desfile de Loewe en París.

Combinar el ‘tank top’ al más puro estilo 2000 es fácil, aunque esta tendencia, vuelve renovada.

María Pombo ha elegido un look desenfadado, de calle y que todas las chicas más pijas están deseando copiar para sus viajes o la vuelta a la rutina. Pero, ¿cómo elegir el top más ideal para apuntarnos a esta tendencia? Lo primero que debemos de hacer es encontrar un look que nos favorezca y nos sintamos cómodas. Lleva tu pantalón de confianza, enseña unos cinco centímetros de piel y coloca tu top. Así podrás llevar la tendencia que vuelve este año y vivir las experiencias más dosmileras, en pleno 2022.

LOEWE Cropped Cotton Anagram Tank Top FOTO: Loewe

María Pombo ha elegido un top de la firma Loewe para mostrarnos esta tendencia y lo ha combinado con su vaquero de Zara favorito. Además, un look que no podría terminar de completarse, si no llevase una sudadera a los hombros con la que dar un toque de color a este estilismos veraniego con el que se sienten las ganas de otoño y que ha combinado con botas para darle la bienvenida a los looks que más desearemos en septiembre.