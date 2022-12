10 prendas de Asos y Sfera (por menos de 30 euros) que te solucionarán la Nochevieja en cinco minutos

¿Eres de esas personas que aún no tiene look para Nochevieja? Si Cristina Pedroche lo tiene preparado todo y tu no, no te preocupes, es el momento de fichar las prendas perfectas para triunfar en la última noche del año y que te solucionarán la Nochevieja en cinco minutos (o menos). Pero, esta vez, nos alejamos de lo más usual y elegimos dos de las firmas más sofisticadas para elegir de entre su catálogo, lo mejor para que nuestra Nochevieja sea un éxito y nadie se de cuenta de que es un look de última hora.

Este año, Ana Obregón, Cristina Pedroche, Mariló Montero o Cristina Pardo serán las encargadas de terminar en televisión y en cada una de las cadenas. Pero, ¿qué mejor que inspirarse en una noche tan única para elegir 10 prendas perfectas de Asos y Sfera (por menos de 30€) que te solucionaran la Nochevieja y te convertirán en la competencia de las presentadoras de las campanadas?

Cuerpo fiesta lazada, de Sfera (21,99€)

Se trata de un top estampado metalizado con cuello perkins y detalle de lazada trasera. Los metalizados no fallan en Nochevieja.

CUERPO FIESTA LAZADA FOTO: sfera

Pantalón Glitter, de Sfera (20,75€)

Un pantalón glitter acampanado en colo rosa que podría dar el color que mereces en la última noche del año.

PANTALÓN GLITTER FOTO: sfera

Top asimétrico hebilla, de Sfera (15,99€)

Se trata del top más favorecedor y con el que Sfera tiene el complemento perfecto a un pantalón de cintura alta.

TOP ASIMÉTRICO HEBILLA FOTO: sfera

Minifalda espumillón bolsillos, de Sfera (25,99€)

Esta falda combinada con un look de botas muy altas, a lo Rocío Osorno, podría ser el estilo perfecto para Nochevieja.

MINIFALDA ESPUMILLÓN BOLSILLOS FOTO: sfera

Vestido brillo, de Sfera (19,99€)

El clásico vestido negro siempre será un acierto y Sfera nos propone este con brillos para una noche especial. Además, lo tendremos como fondo de armario.

VESTIDO BRILLO FOTO: sfera

Vestido corto negro con detalle de abertura, de Asos (29,99€)

Si quieres ser la más sexy del lugar este vestido con aberturas laterales puede ser tu gran éxito.

Vestido corto negro con detalle de abertura FOTO: asos

Top corto verde estilo palabra de honor de lentejuelas, de Asos (27,99€

Al más puro estilo sirenita y en color verde con lentejuelas, así es el top de Asos del que te enamorarás de inmediato.

Top corto verde estilo palabra de honor de lentejuelas FOTO: asos

Falda corta verde con vuelo de satén, de Asos (29,99€)

Dicen que el verde será tendencia en 2023 y que mejor que ficharlo para Nochevieja y poder utilizarlo durante todo el año.

Falda corta verde con vuelo de satén FOTO: asos

Vestido corto negro con cuello halter retorcido, de Asos (23,95€)

Sexy, atrevido y con el escote más favorecedor del catálogo de Asos.

Vestido corto negro con cuello halter retorcido FOTO: asos

Top negro estilo corsé de tirantes de malla y sarga satinada, de Asos (26,95€)

Cómprate un pantalón cargo negro satinado y combinalo con este top negro de estilo corsé que Asos propone para todas las noches del año.

Top negro estilo corsé de tirantes FOTO: asos

¿Quién dijo que no se puede estar perfecta en Nochevieja con estos looks de última hora? Estas son las prendas definitivas, prepárate para triunfar y acabar el año por todo lo alto.