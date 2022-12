Ana Obregón y sus looks icónicos de Nochevieja volverán en 2022 a dar las campanadas

Ana Obregón vuelve en 2022 a Televisión Española para dar las campanadas y, en esta ocasión, junto a Los Morancos, convertirán este momento icónicos en historia de la televisión. Pero, Ana Obregón es una de las mujeres, que no es la primera vez que coge las riendas del último programa de televisión del año, es la que más experiencia tiene dando la bienvenida al año en TVE. Y, aunque este año echaremos en falta a Anne Igartiburu y su particular vestido rojo de Caprile, seguro que Ana Obregón nos tiene preparado un gran look para la última noche del año.

Desde 1994, Ana Obregón nos ha dado grandes looks en las campanadas y aunque no todos los años ha sido ella la protagonista, durante varios años fue la imagen de la cadena para despedir el año y sus looks nunca pasaron desapercibidos. Lo que consiguió Ana Obregón con su presencia en las campanadas, es similar al efecto Cristina Pedroche, de los últimos años: capas, vestidazos, momentos icónicos y grandes mensajes.

Ana Obregón en las Campanadas 1994 FOTO: RTVE

Para su debut, Ana Obregón eligió un mal día, el viento les jugó una mala pasada y no pudo lucir su vestido al 100%, aunque se trataba de un vestido negro con paillettes y transparencias, que acompañó con una maravillosa capa roja de terciopelo donde recordaba que el rojo es el color de la suerte en Nochevieja. Y, tanto fue el éxito que repitió al año siguiente para dar las campanadas con un vestido muy distinto y muy sexy. Un maravilloso diseño en color metalizado con escote asimétrico con el que conquistó a media España.

Ana Obregón en las Campanadas 1995 FOTO: rtve

Pero, desde 1995, Ana Obregón no volvió a la cadena pública hasta una década más tarde, en 2004, que lo haría para dar las campanadas con Ramón García y su capa (un accesorio que la presentadora arrojó por el balcón ‘’sin querer’'). Ana Obregón se convirtió en historia de la televisión e icono de las campanadas.

Ana Obregón en las Campanadas 2004 FOTO: rtve

Aunque, la presentadora fue sustituida por Anne Igartiburu, fue en 2020 cuando reapareció en el icónico balcón de la Puerta del Sol, junto a la presentadora de ‘’Corazón’', para dar las campanadas en su año más complicado, tras el fallecimiento de su hijo Aless Lequio. La pandemia del coronavirus nos hizo recuperar a Ana Obregón como uno de los personajes más demandados en las campanadas con un mensaje único y muy emotivo, además de un maravilloso vestido blanco que simboliza el luto que lleva la presentadora, siempre blanco o negro.

Anne Igartiburu y Ana Obregón en las Campanadas 2021 FOTO: RTVE

Ese fue el último año que pudimos ver a la biologa dar las campanadas, ya que el pasado año, por un positivo en coronavirus de última hora, no fue posible protagonizar la última noche del año. Aunque si que nos mostró, días más tarde, el vestido que iba a lucir en Nochevieja.

Ana Obregón y su vestido de las Campanadas 2021 FOTO: Instagram

Este año, Ana Obregón nos volverá a regalar uno de los grandes momentos de la Nochevieja junto a Los Morancos y estamos deseando que llegue el momento para descubrir el look con el que nos sorprenderá la presentadora.