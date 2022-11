Mango y H&M tienen los 10 vestidos y looks de Nochevieja 2022 y que usarás toda la Navidad

Con la Navidad y el Black Friday a la vuelta de la esquina hay que empezar a fichar todos los vestidos y looks que necesitamos para Nochevieja. Si algo tenemos claro es que, este año, le tendremos que hacer competencia a Cristina Pedroche y ser nosotras las mejores vestidas de la última noche del año. No importa si llevas un traje de invitada, una americana o vestido; estas fiestas no se te resistirá ningún look. Por ello, hemos preparado una selección de prendas de Mango y H&M que te llevarán a ser la mejor vestida (y la envidia de toda tu familia), te convertirás en la reina de la noche, con las claves perfectas de una experta en moda.

Vestido Drapeado Volantes, de Mango (59,99€)

Se trata de un vestido corto con escote asimétrico y drapeado que podrás combinar con tus tacones favoritos para durar toda la noche.

Vestido drapeado volantes FOTO: mango

Vestido Detalle Plumas, de Mango (79,99€)

Este vestido de Mango puede ser el vestido de invitada perfecto para las bodas de invierno (aunque sabemos que el negro no es muy ideal) pero, ¿cómo de elegante es esta pieza con plumas?

Vestido detalle plumas FOTO: mango

Vestido Volantes Encaje, de Mango (39,99€)

Este mini vestido con escote halter y hombros descubiertos es ideal para llevarlo debajo de una blazer oversize en negra y si no sabes cómo combinarlo, usa botas altas y un buen maquillaje.

Vestido volantes encaje FOTO: mango

Vestido Punto Lúrex, de Mango (35,95€)

El vestido de punto de Mango o cómo combinar el estilo casual con la fiesta de Nochevieja. Pues, eso posible. Se puede estar cómoda y brillante toda la noche.

Vestido punto lurex FOTO: mango

Vestido Lentejuelas, de Mango (35,99€)

No podía faltar la lentejuela en esta selección, es como el traje de terciopelo, imprescincidble en esta época del año. Este vestido fucsia con lentejuelas te hará sentir la reina de la noche.

Vestido lentejuelas FOTO: mango

Vestido Largo Lentejuelas, de Mango (59,99€)

Si tienes una cena más elegante, la opción de lentejuelas en vestido largo, siempre puede ser un acierto. Además, es un vestido que después se puede coronar como el traje de invitada 2022.

Vestido largo lentejuelas FOTO: mango

Vestido de Lentejuelas Corto, de H&M (39,99€)

Un total look en lentejuelas plateadas te hará sentir como si de una fiesta disco se tratase y así, es más fácil disfrutar del fin de año.

Vestido de lentejuelas FOTO: H&M

Vestido off-the-shoulder de satén, de H&M (24,99€)

Un diseño negro, sencillo, satinado y con mangas abullonadas. Esto es todo lo que necesita la moda para Nochevieja.

Vestido off-the-shoulder de satén FOTO: H&M

Vestido Ajustado de Tirantes, de H&M (29,99€)

En estas ocasiones, hay que contar con un diseño sencillo en nuestro armario, por si el plan es quedarnos en casa, tener un look cómodo y sexy.

Vestido ajustado de tirantes FOTO: H&M

Vestido Sin Tirantes, de H&M (49,99€)

Este vestido (disponible en negro y rosa) ha sido el must de las bodas de otoño y podrás reciclarlo estas navidades con tus sandalias favoritas.

Vestido sin tirantes FOTO: H&M

Vestido Zebra Espalda Descubierta, de H&M (9,99€)

Por último, este vestido sencillo animal print que podremos usar debajo de una americana con hombreras marcadas y que nos dará un look masculino ideal para la última noche del año.

Vestido con espalda descubierta FOTO: H&M

¿Tienes tus fichajes favoritos? Esta Navidad, tenemos la selección de los mejores vestidos para que lleves en Nochevieja y reutilices todas las fiestas.