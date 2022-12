Cristina Pedroche tiene los botines ‘made in Spain’ más cómodos para llevar con leggings antes de dar las campanadas

En este miércoles del Día de los Inocentes, la actualidad viene cargados de bombazos. Si ‘¡Hola!’ anuncia la ruptura de Isabel Preysler con Mario Vargas Llosa y nosotras hemos descubierto su vestido de la venganza, ahora es ‘Lecturas’ la que da la campanada (nunca mejor dicho) con el anuncio del posible embarazo de Cristina Pedroche, que según anuncia la misma publicación anunciaría la de Vallecas durante las campanadas en Antena 3. Y con todo eso, hay que decir que ahora nos cuadra más la pista del ‘body painting’ que Cristina Pedroche anunció en ‘El Hormiguero’, porque sería más que factible que se pintara la barriga para anunciar esta buena nueva. Pero eso sí, cotilleos a parte, y contando las horas que faltan para decir adiós a este 2022 y empezar 2023, nosotras nos hemos fijado en los botines más cómodos de Cristina Pedroche que son de la firma española de calzado que ha enamorado a todas las influencers, Alma en Pena.

Con toda la expectación que tenemos cada año, Cristina Pedroche nos ha desvelado en su cuenta de Instagram y en ‘El Hormiguero’ pistas sobre el vestido que lucirá este año para dar las Campanadas en Antena 3. Porque Cristina Pedroche continúa preparándose para la gran noche y ahora, la presentadora madrileña ha recopilado todas las pistas que ha ido dando sobre su look más esperado. Como lleva haciendo desde hace varios años, trabaja en este vestido junto al estilista Josie. Pero esta vez nos ha contando más detalles que nunca. “Este año es el año”. “Tengo una teoría... A ver si acierto. En la prehistoria, cuando cazaban las tribus, se pintaban con la sangre de los animales para reconocerse entre ellos... ¿Voy bien? ¿Estamos hablando de ‘body painting’?”, preguntaba Pablo Motos. “Lo sabía, me has pillado, sí”, confirmaba Cristina Pedroche.

Stories de Cristina Pedroche. FOTO: @cristipedroche

“Este año vuelven las transparencias y han estado involucradas casi 100 personas en el estilismo. Es el año en que más personas se han involucrado, y voy a hacer una cosa que me llevan pidiendo casi desde el comienzo”, ha avanzado durante su visita a El Hormiguero para reconocer que la técnica del body painting jugará un papel crucial. Estamos contando los días para ver a Cristina Pedroche dar las campanadas. Aunque nosotras no podemos dejar de pensar en sus botines negros de Alma en Pena.

Botín Stefano, de Alma en Pena (149,95 euros)

Botines negros. FOTO: Alma en pena

Se trata de un botín de mujer realizado en piel con cierre con cordones y cerco con pedrería. Suela tipo track con una altura de la caña 13cm y tacón de 5cm. Un calzado perfecto para invierno y para las mujeres embarazadas también.