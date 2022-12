¿Volverá a vestir de rojo Anne Igartiburu para dar las campanadas en el canal de Twitch de Ibai Llanos?

Acaba de saltar la noticia. Anne Igartiburu si dará las campanadas este año, y no en el metaverso, si no en el canal de Twitch de Ibai Llanos junto a Ramón García. Un poco metaverso sí que es todo para todos los espectadores clásicos a comerse las uvas en televisión española. Cuando pensábamos que solo nos íbamos a tener que fijar en el look de Cristina Pedroche para las campanadas, ahora también volveremos a tener a Anne Igartiburu. ¿Llevará un vestido rojo? Ibai Llanos volverá a dar las Campanadas con Ramón García. El ‘streamer’ despedirá el 2022 junto al célebre presentador, Anne Igartiburu y algunos de sus compañeros de profesión. Al igual que el año pasado, estarán en la Puerta del Sol de Madrid para tomar las 12 uvas. “No hay que perder la tradición. Este 31 de diciembre daré las Campanadas en directo con Ramón García”, confirmó el pasado 7 de diciembre con una imagen que indica: “Un gran año merece un gran final”. Y ahora acaba de anuncia la bomba en su cuenta de Twitter.

La presentadora vasca ya es una tradición más de las Campanadas más allá de la mítica capa de Ramontxu. Anne Igartiburu lleva siendo estrella de las campanadas de TVE desde 2005 y siempre luciendo un diseño rojo de Lorenzo Caprile. El modisto comenzó a vestir a la presentadora en 2009 y sus diseños, siempre rojos, se habían convertido en una tradición televisiva. La presentadora no dará la bienvenida al 2023 en Televisión Española y, por tanto, el modista se ha visto afectado. “Cuesta mucho crear una marca, era como la Nochevieja con Anne y su vestido rojo de Caprile. Las tradiciones cuesta mucho levantarlas y que terminen así pues me ha dado mucha pena. Y me da mucha pena por Anne, porque no se lo merece, sinceramente”, ha dicho en una entrevista concedida a El Televisero. Aunque ahora acabamos de saber que sí que las dará en el canal de Twitch de Ibai Llanos. ¿Habrá sorpresa con el look?

