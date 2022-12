El gesto revelador de Anne Igartiburu después de saber que no presentará las Campanadas

Anne Igartiburu no presentará este año las Campanadas en RTVE después de hacerlo durante 17 años consecutivos. La noticia sorprendía a toda la población y suscitaban muchísimas incógnitas sobre el por qué no estaría la vasca al frente del momento más especial del año y por qué había sido reemplazada por Los Morancos. Aunque no se sabe aún realmente el motivo por el que Igartiburu no presentará la bienvenida al 2023, muchos medios apuntaban que podría haber sido por el acercamiento de la presentadora a otras ofertas de trabajo relacionadas con otras cadenas, como su participación en ‘Mask Singer’ o ‘Tu cara me suena’ de Antena 3.

Anne Igartiburu y Ana Obregón en las Campanadas 2021 FOTO: RTVE

Por su parte, su otro compañero, Ramón García, va a volver a presentar junto a Ibai las Campanadas en Twitch. El año pasado hicieron historia y más de dos millones de personas siguieron la entrada al nuevo año junto al streamer y el veterano presentador de televisión, algo inaudito e histórico y que Ibai catalogó como cumplir un sueño. Después de saber que RTVE prescindía de Igartiburu, uno de los seguidores de Ibai le lanzaba la siguiente proposición que no pasó inadvertida por la presentadora del corazón: “Contacta con Anne Igartiburu, que este año no las hace en TVE. ¡Un trío perfecto de ases! Ibai, Ramón y Anne”. Igartiburu reaccionó a este comentario con un like y ha dejado la puerta abierta a una posible Campanadas a 3. Sin duda, sería una de las sorpresas del año y muchos han apoyado esta propuesta.

Ana Obregón será la encargada de dar las Campanadas junto a Los Morancos. Las dos presentadoras son amigas y compañeras y, tras conocerse la decisión, la actriz no dudó en mandar un mensaje a Igartiburu: . “Estoy muy emocionada y agradecida de volver a dar las campanadas. Echaré de menos a mi querida Anne, pero estaré muy bien acompañada”. La vasca no dudó en responderle y también le dedicó unas bonitas palabras a la mujer con la que ha dado tantas veces las Campanadas. “Será un precioso homenaje para honrarlos y verte brillar como siempre lo haces. Todo mi amor para ti, Ana”, le comentaba Igartiburu.