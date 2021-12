De PAZ PADILLA a ANNE IGARTIBURU, estos son los otros lookazos de las Campanadas más allá de Cristina Pedroche

Mujeres empoderadas, siendo las protagonistas de la noche más importante del año y con mensajes para la sociedad más allá de sus vestidos. Y no nos puede gustar más. Doce campanadas, doce uvas y muchos momentos que recordar en esta noche tan especial en la que entramos en un nuevo año. ¡Bienvenido, 2022! No te vamos a pedir nada, que los últimos años de poco nos ha servido.

¿Habéis conseguido comeros las 12 uvas a tiempo? Quien dice comeros, dice también tragaros sin morir en el intento. Y mientras yo hacía todo eso, también me estaba fijando en todos los looks de las Campanadas para teclear lo más rápido posible para traeros cada detalle. Pero no solo la polémica anual de Cristina Pedroche, también está Anne Igartiburu brillando y tan elegante como cada año, Paz Padilla desde Cádiz, Cristina Pardo o Nieves Álvarez una hora después desde Canarias.

¿Aún no has visto todos los looks de las Campanadas de Nochevieja? ¡Aquí los tienes!

ANNE IGARTIBURU

La presentadora vasca ya es una tradición más de las Campanadas más allá de la mítica capa de Ramontxu. Anne Igartiburu lleva siendo estrella de las campanadas de TVE desde 2005 y siempre luciendo un diseño rojo de Lorenzo Caprile. Además, llevará joyas de Lladró, como también ha adelantado. Este año no es un vestido, si no un espectacular corpiño, pantalón rojo y abrigo capa.

Ya estamos en directo desde la Puerta del Sol y La Palma en las #CampanadasRTVE Síguelo con nosotros https://t.co/ZwPF1LRUFP pic.twitter.com/5rFdylRVjE — La 1 (@La1_tve) December 31, 2021

El año pasado, Anne dio la bienvenida al 2021 con un vestido de lentejuelas rojas, con cuello a la caja y manga larga. Una creación de Lorenzo Caprile que seguía la tradición que le caracteriza en esta gran noche.

PAZ PADILLA

Paz Padilla ha confiado en el manchego Alejandro de Miguel, un diseñador de sobra conocido en el sector nupcial, experto en novias e invitadas y que precisamente también ha confeccionado trajes en otras ocasiones para Anne Igartiburu.

El vestido ha sido confeccionado en exclusiva por más de diez costureras que han invertido alrededor de 600 horas para coser, a lo largo de treinta metros de tul de seda, 500 cristales de clase aurora boreal. Este es un tipo de piedra que capta la luz y la transforma en destellos de color brillante. El propio diseñador, Alejandro de Miguel, explica “es un vestido único, sexy y elegante. Una creación llena de magia, en la que me he implicado en cuerpo y alma. Paz es luz y nadie mejor que ella para lucir este sueño”.

No es un traje, son dos. Un primero, a modo de abrigo que se abre por detrás y dentro acariciando su figura, un vestido silueta con transparencias y bordados asimétricos.

CRISTINA PARDO

Cristina Pardo ha lucido un traje con blazer de lentejuelas y Dani Mateo disfrazado de ‘El Tonton John’. El traje de Cristina Pardo es de la diseñadora de moda nupcial, Inés Martín Alcaide.

Nuestro look favorito de Cristina Pardo fue hace dos años cuando optó por un vestido de terciopelo en azul petróleo con mangas abullonadas y escote cruzado firmado por Alicia Rueda. Un diseño de largo ‘midi’, escote pronunciado y abertura frontal propio de una alfombra roja.

NIEVES ÁLVAREZ

Con su elegancia habitual y una hora más tarde que la península, Nieves Álvarez junto a Roberto Herrera ofrecerán las Campanadas 2021-2022 para los habitantes del archipiélago canario. Desde la isla de La Palma, arropando a todos aquellos afectados por la erupción volcánica, la modelo debutará junto a Herrera, que cumple 20 años en la retransmisión.

Un diseño de Nicolás Montenegro, un vestido artesanal y realizado en el taller de su pueblo natal Lantejuela, apostando por reactivar y dar empleo a la España rural en estos momentos de crisis por el coronavirus.