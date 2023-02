Olvídate de pasar frío con estas medias térmicas de Calzedonia que esta cuenta de TikTok nos enseña a llevar de forma elegante

Las minifaldas vuelven a estar en tendencia otra temporada y, antes de que te renuncies a vestirlas porque temas a las bajas temperaturas del exterior, tenemos la solución para que puedas lucir piernas estos meses sin pasar frío.La red social por excelencia en España —y en el mundo entero— es Tik Tok, app donde podemos encontrar vídeos de bailes, humor, recetas, diy y, lo que más nos interesa, vídeos de moda y trucos que nos aconsejan, ayudan y confirman que se puede vestir elegante incluso en los meses más gélidos. De primeras las medias nos pueden resultar un tanto incómodas y difíciles de llevar, sin embargo, son muchas las Influencers españolas como Rocío Osorno, con su look inspirado en Emily in Paris, Carmen Gimeno, cominando falda midi, bomber de Zara y medias tupidas , que usan en su día a día, inspirándonos a nosotras a crear nuestros propios looks. Las hay para todos los gustos, como esta colección que lanzó Calzedonia junto a La Vecina Rubia el pasado noviembre o las de fantasía en rosa de la Influencer italiana Chiara Ferragni.

Son muchas las Influencers de belleza que nos descubren productos de maquillaje en Tik Tok o nos enseñan trucos de moda y tendencias, la Influencer y periodista Isabel Marín, quien cuenta más de 260 mil followers en esta app, nos enseña las medias más elegantes, que más estilizan y se ajustan a la piel en un tono negro velado. Lo mejor, son tan cálidas que no sentirás frío. Son de la firma italiana Calzedonia, marca pionera en diseñar y lanzar al mercado medias que sientan bien a cualquier tipo de cuerpo pero, para ello, es importante escoger bien tu talla a fin de evitar irritaciones o molestias al final del día. Lo característico de estas medias y, con lo cual, lo que la diferencia de otras del mercado, es que combina dos pantis: uno térmico interior en tono nude y unos segundos velados de 30 deniers en negro. Como resultado, unas bonitas y veladas medias térmicas con las que vestir tus faldas y vestidos favoritos en invierno.

Pantis Térmicos Efecto Velado, Calzedonia “15,95€”

En el vídeo Isabel Marín nos muestra un total de 4 looks diferentes muy favorecedores en tonos neutros en el que nos enseña diferentes formas de combinar sus looks con las medias térmicas de Calzedonia. La periodista, que tiene un estilo muy clásico, elegante y atemporal, ha optado por faldas midi en estampado de gallo y cuero,un jersey-vestido con botas altas y minifalda con jersey, camisa blanca y stilettos. Todo ello para demostrarnos que es posible lucir piernas e ir calentitas cuando el frío se hace con la ciudad.

¿Con qué look te quedas?