El vestido de punto midi (y cuello alto) de Tamara Falcó es el que vamos a llevar en febrero con botas altas

Con este frío solo podemos pensar en prendas de lo más calentitas para todos nuestros looks. Que aquello de “para presumir, hay que sufrir” ha quedado muy antiguo. Y Tamara Falcó nos lo acaba de demostrar con este vestido gordito de lana con cuello alto que es una maravilla. Pero no solo por lo calentito que es, si no porque es de su marca y está súper rebajado. Un vestido de esos de punto con cuello alto que te hacen el look por completo y con el que no necesitas mucho más. Porque si el otro día, Tamara Falcó nos enamoraba con el vestido de invitada perfecto de Mango, ahora lo hace con este diseño mucho más casual e invernal que es ideal para llevar al trabajo con botas altas como ha hecho ella o incluso a una cita romántica para San Valentín. Al igual que ha hecho Sara Carbonero con el vestido estampado de su marca, o Georgina Rodríguez con las botas muy altas y Rocío Osorno con los pantalones blancos de Zara, ahora es Tamara Falcó la que nos hace desear este vestido de punto con cuello alto.

Pocas prendas hay tan prácticas, cómodas y favorecedoras como un vestido midi de punto. Y Tamara Falcó nos lo acaba de demostrar con este de rebajas de TFP by Pedro del Hierro que ha combinado con botas altas de tacón. Este invierno los vestidos de punto han sido una constante en numerosas pasarelas, habiendo quedado más que probado que no existe una única versión del vestido de punto, sino que hay gran diversidad de opciones. Y el de cuello alto de Tami nos parece perfecto para pasear por las calles de Madrid.

Tamara Falcó con vestido de punto. FOTO: TFP

Xiquena vestido de punto, TFP (135,20 euros)

Vestido Xiquena. FOTO: TFP

Un vestido de punto recto anudado con cinturon, cuello alto ancho y manga larga recta , largo midi con abertutas laterales que Tamara Falcó ha combinado con botas altas.