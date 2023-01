La bomber vuelve con fuerza a nuestra vida y las mujeres de más de 50 años tienen claro que se lleva con falda midi

La bomber ha vuelto con toda la fuerza, no las dejamos de ver en las tiendas, en la calle y en Instagram, y eso solo puede significar una cosas. Que no vamos a dejar de llevarlas hasta primavera. Da igual la edad, el estilo o la ciudad que vivas, la bomber es la prenda exterior estrella de este invierno 2023. Y Carmen Gimeno nos lo acaba de demostrar con su último look de enero. Por algo es una de nuestras influencers más 50 favorita, porque siempre nos crea necesidades de moda y sobre todo de Zara. Porque si necesitamos el vestido estampado de Sara Carbonero o el jean de Zara de Amelia Bono, también necesitamos esta bomber para llevar con falda midi satinada como ella o también con los vaqueros pitillo tan tendencia. Pero Carmen Gimeno le ha dado su toque más personal con jersey de rayas oversize debajo y zapatillas New Balance. Porque ella es la reina de las zapatillas y nos lo ha vuelto a demostrar desde Bilbao.

La estética college regresa con cierta asiduidad a la moda, especialmente a través de bombers o chaquetas de estilo varsity. Esas chaquetas que adoraba Lady Di y que este invierno 2023 han vuelto con todas sus fuerzas al armario de las chicas y las mujeres que más saben de moda para hacerlas elegante. Y para ejemplo, el último estilismo que se ha marcado Carmen Gimeno.

Bomber textura, de Zara (19,99 euros)

Bomber textura. FOTO: Zara

Se trata de esta bomber de rebajas de Zara con cuello subido y manga larga conb olsillos de plastrón en delantero y bajo acabado en elástico. Una chaqueta que Carmen Gimeno ha hecho elegante al combinarla con un jersey de rayas también de Zara, pero de nueva colección y las zapatillas New Balance que no faltan en el armario de las mujeres más estilosas.