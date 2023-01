Rocío Osorno tiene claro que las botas muy altas de rebajas de Asos se llevan con falda mini a lo ‘Emily en París’

Que las botas muy altas son una de las grandes tendencias de calzado de este invierno 2023, está claro. Primero fueron Paula Echevarría, Carmen Lomana o Mariló Montero, y ahora es Rocío Osorno la que se apunta a esta tendencia que está pegando muy fuerte entre nuestras celebrities e influencers patrias. Porque estilizan, te hacen el look y además son perfectas para los días más fríos del invierno. Pero es que ha sido ver a Rocío Osorno por las calles de Madrid con este estilismo y pensar directamente en la tercera temporada de ‘Emily en París’ que nos vimos en un día estas Navidades en Netflix. ¿El motivo? Pues si aún no la has visto, uno de los looks más aclamados de Emily en estos nuevos capítulos, es con una falda metalizada de colores que nos recuerda a esta de Asos que ha estrenado la diseñadora sevillana.

Que los vestidos o faldas cortas se llevan con botas altas es una fórmula de moda que llevamos años viendo y que cada vez se consolidad más para convertirse en el uniforme oficial de invierno de las que más saben de moda. Françoise Hardy en los 60, Julia Roberts en Pretty Woman en los 90, Victoria Beckham y Rihanna en los 2010, Hailey Beiber o Irina Shayk en los 2020. Da igual la edad que tengas, que es una fórmula que siempre triunfa. Y por eso, Rocío Osorno se ha salido de su zona de confort y nos lo ha dejado claro con este look de lo más arriesgado. Y para eso se ha ido a las rebajas de invierno 2023 para conseguirlas a mejor precio.

Porque Rocío ha combinado estas botas muy altas por encima de la rodilla de las rebajas de Asos con una mini falda metalizada en diferentes tonos de rosas también de Asos, con camisa rosa con botones joya y biker con tachuelas de Zara. Un estilismo de lo más arriesgado con el que ha sabido triunfar. Un look que nos recuerda a este de ‘Emily en París’ en la última temporada de la serie con falda metalizada en tonos verdes.

Looks de la tercera temporada de 'Emily en París'. FOTO: Gtres GTRES

Botas negras por encima de la rodilla con tacón alto y plataforma de charol Kira, de ASOS DESIGN (42,75 euros)

Botas altas charol. FOTO: Asos

¿Quién se apunta a lucir las botas por encima de la rodilla este invierno 2023?