Sara Carbonero se marca un lookazo de jefaza con el traje blanco de pana que vas a querer llevar en febrero con Converse

“Alguien que sepa frenar enero” que diría Vanesa Martín, pide Sara Carbonero en su última publicación de Instagram. Pero por una vez, nosotras no estamos de acuerdo con la periodista, porque no sé a vosotras, pero a nosotras enero se nos ha hecho tan largo como cuatro meses. Así que solo estamos deseando decir adiós a este enero tan intenso y dar la bienvenida al romántica febrero. Y para dar la bienvenida a un nuevo mes que esperemos que no sea tan frío, vamos a copiarle este lookazo de jefaza que se acaba de marcar Sara Carbonero. Porque si ayer nos enamoraba con el vestido estampado de rebajas de su marca para llevar con botas cowboy, ahora lo ha hecho con este traje blanco de pana que combina con Converse y las joyas de su última colección de Agatha París, para conquistar los tejados de Madrid. Porque sí, como cada invierno, la pana ha vuelto al armario de las que más saben de moda porque es uno de los tejidos más calentitos y que además, como ha demostrado Sara Carbonero, es elegante hasta con Converse. Un estilismo de esos que perfectamente podría lucir la Reina Letizia o Mariló Montero, y que nosotras se lo vamos a copiar para empezar febrero.

Por qué un traje de pana es la mejor inversión que puedes hacer los meses que quedan de invierno. Que ya sabemos que nuestras abuelas siempre han sido muy fans del tejido de pana para ir calentitas todo el invierno. La pana tiene ya un sitio privilegiado en el armario de estilistas, influencers y prescriptoras de moda. La pana es un tejido que siempre vuelve a nuestros armarios en los meses más fríos y este año lo hace pisando fuerte. Porque la pana regresa a los armarios conquistando, incluso, a todos los que se prometieron no lucir nada de este tejido alguna vez. Desde los clásicos pantalones marrones que parecen llevarlos de regreso a los años 70 y a esa estética college retro, hasta los gorros de estilo bucket hat. Y nosotras nos hemos enamorado de este traje blanco de Sara Carbonero.

Sara Carbonero deja claro que el traje se lleva con Converse. FOTO: @alex.varo

Un traje blanco de pana al que Sara Carbonero le ha dado su toque más personal con las joyas de su colección y sus zapatillas Converse favoritas.