No busques más, este es el casco que arrasa entre los influencers esta temporada en la nieve

Prepárate para no dejar de ver la próxima semana a los influencers de fiesta en la nieva. Y quién avisa, no es traidora amiga. Porque no los vas a dejar de ver esquiar y disfrutar de la fiesta en una nueva edición de Nevalia de la mano de Ron Barceló. Con motivo de la celebración de Nevalia 2023, la experiencia invernal que organiza Ron Barceló en Aramón Formigal del 9 y 12 de febrero, la marca ha unido fuerzas con Hysteresis, una de las firmas de deportes invernales más prestigiosas a nivel nacional, para crear un casco de esquí de edición limitada que se convertirá en el rey de las pistas esta temporada. El casco que no van a dejar de llevar tus influencers favoritos.

Este casco Hysteresis x Nevalia es una combinación de seguridad, acabados premium y un diseño personalizado con divertidos stickers con temática invernal. La edición limitada, de 250 unidades, es el modelo H-Shock con visor integrado que incluye la tecnología más puntera a nivel de seguridad, como la cubierta exterior ABS y el sistema ‘Dial fit’ de sujeción cervical homologados por la normativa europea. Su diseño exterior en blanco mate, con carcasa exterior híbrida incorpora un visor de amplia visión con tratamiento anti-vaho, ventilación ajustable e interior lavable.

Casco Hysteresis x Nevalia (99,99 euros)

Casco Hysteresis x Nevalia. FOTO: ron barceló

Este icónico elemento, que promete ser el auténtico rey de las pistas de esquí esta temporada, ya se encuentra en el equipaje de los VIP que participarán en Nevalia 2023, entre los que destacan Laura Escanes, Álvaro de Luna, Paula Gonu, Marta Riumbau o Michenlo, entre muchos otros amantes de la nieve. El casco de Histeresis x Nevalia está disponible a la venta en Barceloindajaus.com en tres tallas diferentes: M, L y XL.