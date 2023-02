Todos los looks de la venganza de la Shakira más empoderada que recordamos en su cumpleaños

Desde que Shakira se ha convertido en la mujer más comentada del mundo, no podemos dejar de pensar en ella y sus looks de la venganza desde su ruptura con Gerard Piqué. Hoy, la cantante cumple 46 años y hacemos un recopilatorio de sus mejores looks desde que inició su etapa de desamor musical con ‘Te Felicito’, canción que interpretó junto a Rauw Alejandro. Después nos confesó junto a Ozuna que ‘no fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la Monotonía’. Aunque, todos sabemos que Shakira no volverá a ser la misma después de convertirse en toda una revolución con su papel de mujer empoderada, en el tema que lanzó junto a Bizarrap, aunque ‘sal-pique’ directamente a su ex pareja.

Shakira nos ha demostrado la evolución de sus estados de ánimo tras la ruptura con Gerard Piqué, a través de su música y sus estilismos, desde el uso del polipiel hasta el vestido negro de la venganza en Cannes o el top rosa con el que se empoderó en la BZRP Music Session 53. No nos quedan dudas de que ‘clara-mente’ ha sido una declaración de intenciones y todos sus seguidores han captado la idea. Así es como Shakira se ha convertido en la mujer más comentada del mundo y sus estilismos han marcado un antes y un después.

Nos felicita con polipiel en color lila

Con un top ‘cut out’ de polipiel en color lila protagonizaba el videoclip junto a Rauw Alejandro, su primer empoderamiento.

Vandalismo enfundada en un mono de cuero

El cuero siempre es el símbolo de la venganza y en el papel de dominadora se crece con este mono negro encorsetado de lo más ideal.

El minivestido rojo del ‘challenge’

En su visita al plató de Jimmy Fallon, la cantante eligió un minivestido burdeos con transparencias que combinó con botas y viralizó este baile que se convirtió en el challenge oficial de ‘Te Felicito’ en TikTok.

El vestido negro de la venganza en Cannes

A lo Lady Di, Shakira decidió pisar el Festival de Cannes con el vestido negro de la venganza donde demostró que su elegancia y saber estar se elevan en una alfombra roja.

Un kimono para derrochar ‘Monotonía’

Con el corazón en la mano confesó que fue culpa de la monotonía y para ello, eligió un kimono de flores con el que proyectaba naturalidad y sencillez en su videoclip junto a Ozuna.

El look rosa de raso ‘pa que te mortifiques’

Su último look en el videoclip junto a Bizarrap fue el definitivo, un estilismo formado por un top y pantalón palazzo de raso en color rosa, combinado con una blusa verde con las famosas cadenas de Versace. ¿Significado? Empoderamiento femenino.

Sin ninguna duda, Shakira ha dejado claro que ‘Las mujeres no lloran, las mujeres facturan’ y sus estilismos lo han contado de la mejor manera desde que su ruptura con Piqué se convirtió en la gran protagonista de su música. Así es como la cantante de Barranquilla ha resurgido y desde Lifestyle La Razón queremos aplaudir y felicitarla por su cumpleaños. ¡Felicidades, Shakira!