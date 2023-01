Este es Bizarrap, “el cómplice” de Shakira en su canción contra Piqué

Se veía venir que la nueva canción de Shakira contra Gerard Piqué daría mucho que hablar, pero lo cierto es que ha superado todas las expectativas. En las primeras 12 horas tras su lanzamiento, el tema ya se ha hecho con 25 millones de visualizaciones en YouTube, sin contar otras plataformas digitales como Spotify o Apple Music. La cantante colombiana está en boca de todos, incluidos muchos rostros conocidos que no han podido evitar pronunciarse sobre el tema del momento, pero lo cierto es que el single cuenta con otro indiscutible protagonista: Bizarrap.

El músico ha cosechado muchísimo éxito en los últimos años y ha colaborado con otros artistas de la talla de Nicky Jam, Don Patricio, Residente, Quevedo o Villano Antillano. Su carrera comenzó de forma discreta, en 2017, publicando vídeos de batallas de gallos de raperos poco conocidos en YouTube, pero poco a poco fue ganando más popularidad. El reconocimiento a gran escala le llegó cuando grabó un tema con Nicki Nicole y se hizo viral en cuestión de pocas horas.

Meses después, hizo lo propio con Nathy Peluso, una artista consolidad en España y a nivel internacional, y su “Sessions, Vol. 36″ logró entrar en la lista de las 100 canciones más escuchadas. A partir de ese momento, otros muchos cantantes han querido colaborar con Bizarrap, hasta llegar a la mismísima Shakira.

Fue el pasado mes de agosto cuando se empezó a rumorear que el productor y la colombiana podrían trabajar juntos, después de que la cantante le felicitara públicamente por su cumpleaños. Efectivamente, menos de medio año después, su nuevo tema ha roto todos los esquemas de la industria.

El hombre tras Bizarrap

Gonzalo Julián Conde es el joven que da vida al nombre artístico de Biza, Bizarrap o BZRP. Se trata de un argentino de 24 años que nació en Mejía, una pequeña ciudad cercana a Buenos Aires. Explotó su pasión por la música desde pequeño y comenzó a rapear a muy temprana edad, pero no desatendió sus deberes académicos y comenzó a estudiar Marketing en la universidad.

Sin embargo, poco después abandonó la carrera tras presentársele la oportunidad laboral que le cambió la vida y le convirtió en el músico de éxito que es hoy. “Yo entré por suerte, fue raro. Yo ya tenía mi proyecto Bizarrap y me llamaron de Warner para una publicidad. Querían que anunciara una canción en una historia de Instagram. Entonces fui a su oficina, me pusieron una canción y les dije ‘está buena’, luego otra y dije ‘está más o menos’. Les di mis opiniones y se ve que les gustó. Les dije que estudiaba Marketing cerca de las oficinas y me preguntaron ‘¿che, no quieres trabajar acá?’. Y yo les dije ‘venga, dale’. Así aprendí trucos y secretos de la industria”, explicó en una entrevista en “El País”.