Shakira tiene el disfraz de animadora de sus hijos que todas las madres van a querer copiarle en esta noche de Halloween

“No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”. Sí, amigas, nosotras tampoco podemos dejar de cantar el último single de Shakira, ‘Monotonía’, con más zascas y mensajes ocultos a Gerard Piqué de los que podíamos imaginar en un principio. Y mientras muchas mujeres del mundo se están disfrazando para Halloween de ‘Shakira’ en el videoclip de ‘Monotonía’, ella ha optado por disfrazarse de animadora de sus hijos. “Animadora oficial del equipo de Sasha y Milan y su fan número uno”. Un equipo en el que están todas las madres del mundo y que seguro que como Shakira no dudan en disfrazarse también de animadora de sus hijos para esta noche de Halloween. ¿Ya tienes preparado el disfraz? Si no siempre puedes hacer un disfraz de última hora y copiar el de la cantante colombiana.

¿El disfraz más original? Una madre del colegio de sus hijos ha llevado como disfraz de Halloween el mismo look que ella lleva en el videoclip de su nueva canción y Shakira no ha dudado en compartirlo. Kimono, los pantalones, el agujero en el corazón, el corazón en la mano, la cesta de la compra, todos los detalles para un disfraz está de lo más original que ha dejado sin palabras a la misma Shakira. Así que para esta noche de Halloween tenemos dos opciones, o disfrazarnos de animadora del equipo de nuestros hijos como madres orgullosas como Shakira o de Shakira en ‘Monotonía’. Sin duda, dos disfraces con los que mandar un mensaje al mundo como hace la cantante colombiana. Con uno quiere dejar claro que pase lo que pase en su vida personal, ella como buena madre, siempre estará al lado de sus hijos, apoyándolos y queriéndolos pese a que se pueda volver a enamorar de otro hombre, porque sus hijos están primero. Y con el otro, mandaríamos un mensaje de que nuestra pareja nos ha roto el corazón.

¿Cómo copiar el disfraz de animadora de Shakira?

1. Necesitas unas mini falda de tablas de estilo animadora en blanco y rojo

2. Una camiseta blanca básica de manga corta para poder grabar los nombres de tus hijos. Si no tienes tiempo de hacerlo de manera tan profesional, puedes usar un rotulador especial para ropa y escribir tu misma el nombre de tus pequeños

3. Un coletero rojo para hacerte un peinado con coleta alta y pelo suelto

4. Para darle un toque más profesional, puedes añadirle unos calentadores tan en tendencia de nuevo este otoño 2022