Este es el look de la venganza (y de diva máxima) de Shakira en su nueva canción junto a Bizarrap

Todas estamos hablando de lo mismo, y no es para menos. Shakira en modo reina nos representa a todas, y punto. “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. La espera se terminó. Esta madrugada los seguidores de Shakira y Bizarrap han podido ver y disfrutar del videoclip de la canción Shakira - BZRP Music Sessions #53. Los rumores habían caldeado un ambiente que en los últimos meses había ido escalando entre indirectas, y la esperada colaboración entre la cantante colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap llegó para confirmar un tema lleno de mensajes: “perdón si te salpique”. Y todo ha sido aún más de lo que pensábamos. Así llevamos nosotras en bucle desde las seis de la mañana (perdón a mis vecinos). Pero es que una loba como yo, no está para tipos como tú. Reina y diva máxima, son las palabras que más se repiten en redes sociales tras escuchar la nueva canción de Shakira, pero nosotras queremos analizar el look de la venganza que ha elegido para el videoclip. Si el otro día era Aitana, que también ha comentado en Twitter la canción, Isabel Preysler o Tamara Falcó la que lucía un vestido de la venganza antes de irse al Polo Norte para el perdón a Iñigo Onieva, ahora es Shakira la que tiene el look de la venganza. Nada de negro, a todo color. Empoderada y diva máxima.

Este es su propio look de la venganza. Porque hay muchos vestidos inolvidables de Lady Di, pero quizá el firmado por Christina Stambolian, es el que tiene una de las historias más interesantes y significativas con todo lo que representó y representa. El eterno Little Black Dress que hoy es conocido como el ‘vestido de la venganza’. Sin embargo, más que un revenge dress, podríamos hablar de él como una declaración de libertad y de una confirmación del nacimiento de una nueva Diana como royal y como celebrity. Pero Shakira se ha olvidado del negro para apostar por un look a todo color que adelanta las tendencias de la próxima primavera.

Shakira luce un pantalón de tiro alto satinado en rosa que ha combinado con un sujetador rosa de encaje y un kimono también satinado en verde con cadenas doradas. Nada de luto, ni de llorar, ahora las mujeres se empoderan y facturan.