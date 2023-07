¿Basic Couture?

Cuando piensas en básicos de fondo de armario te imaginas una camisa blanca, vaquero, blazer azul marino o el socorrido vestido negro. Y si piensas en marcas para ir a adquirir dichos básicos se te vienen a la cabeza COS, Uniqlo o tu firma Inditex de confianza. Tirando por lo alto, igual inviertes en Loro Piana, Ralph Lauren, The Row… Pero en ningún momento se te ocurre pensar en acercarte a París a un atelier de alta costura para comprarlos.

Pues después de ver los desfiles de Haute Couture O-I 2024, más de una fashionista adinerada va a cambiar el chip. Si hace alguna temporada las palabras ‘alta costura’ y ‘básico’ no tenían cabida en una misma frase, hoy en día decir ‘Haute Couture ponible’ ya no es un oxímoron. Algunos señalan la ola de lujo silencioso como la responsable de este nuevo fenómeno.

Cuanto más caro y menos obvio, mejor. Camisa blanca de algodón hecha a medida de 10 000 euros, check. No todo es lo que parece. Ahora un básico puede ser elevado a la categoría de alta moda. Como ejemplo: el desfile de Valentino. Los vaqueros básicos que combinó Pierpaolo Piccioli con la susodicha camisa blanca (el precio, por cierto, me lo he inventado), no son básicos, ni son vaqueros. Resulta que es un denim trampantojo, o trompe l’oeil –si queremos hablar en el idioma oficial de la Haute Couture–.

El pantalón corte baggy realizado en seda está íntegramente bordado con micro cuentas teñidas en 80 tonalidades de azul índigo distintas para simular el tejido denim. Siguiendo con la temática vaquera deluxe, también presentó unos Levi’s vintage modelo Big E del año 66 con bordados dorados (porque había que currarse algo más que encontrar este deseado modelo en Le Marché aux Puces).

La idea de vaqueros de alta moda no es nueva ni mucho menos. Pocos recordarán que en los años 2000, un matrimonio italiano avispado se lucró gracias a la ingenuidad de las jóvenes londinenses fashionistas de la época. Montaron una tienda que se llamaba Voyage en el corazón de Brompton Cross. Ahí vendían vaqueros reconstruidos. Los compraban de segunda mano, añadían retales de telas con procedencias místicas (recuerdo comprar uno que me rejuraron que era tela de Damasco bordada con hilos de oro de una casulla sacerdotal católica), y los vendían por 1200 libras. La novedad duró unos años y después nunca más se supo.

Más exitosa y menos engañosa la colección de denim reciclado que propuso Alvarno en el 2021 con un discurso de reuse (reutilizar) y repurpose (dar nueva vida). Los pantalones en cuestión que usaron en su desfile eran los míticos 501 de los años 90 comprados en tiendas de segunda mano de París.

Volviendo al momento ‘costura ponible’ y piezas únicas, lo que prima para el consumidor es su relación emocional con la prenda. Para formar un vínculo (y pasar la tarjeta de crédito por el datáfono) necesita un poco de magia. Ya sea porque solo el que la viste sabe su valor (calculado en horas laborales) o que lleva cosida parte del Vellocino de Oro (con o sin ADN de algún Argonauta).