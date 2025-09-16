Vicky Martín Berrocal inaugura el otoño con la manicura burdeos más clásica (y elegante)

El otoño ya está aquí, y aunque aún falten unos días para que cambie oficialmente la estación, Vicky Martín Berrocal se ha adelantado al calendario y ha mostrado en redes sociales la manicura que dará mucho que hablar esta temporada. La diseñadora ha compartido una imagen en la que luce unas uñas en tono burdeos intenso, confirmando que los colores profundos vuelven con fuerza para los próximos meses.

“Por mi parte queda inaugurado el otoño”, escribía Vicky en una historia de Instagram donde dejaba ver el resultado impecable de su paso por el salón de belleza Mala Bernad, uno de los estudios de manicura más en tendencia en Madrid, especializado en nail art y técnicas como la manicura rusa.

El color que nunca falla en otoño

El burdeos es un clásico que cada año regresa con fuerza cuando bajan las temperaturas. Es un tono que aporta sofisticación, elegancia y un aire chic a cualquier look, además de combinar a la perfección con la paleta otoñal de prendas en tonos beige, camel, marrón, verde oliva o negro.

La manicura de Vicky. Instagram @vickymartinberrocal

La elección de Vicky no es casualidad: este color es uno de los favoritos de las celebrities porque consigue un efecto de manos cuidadas y refinadas al instante. Además, se adapta tanto a uñas largas como cortas y funciona igual de bien en estilismos de día que en eventos de noche.

Una manicura con sello madrileño

La manicura de la diseñadora se la ha realizado en Mala Bernad (@malabernad), el nail art & beauty studio de Jimena Bernad ubicado en el centro de Madrid. Con más de 16.000 seguidores en Instagram y una lista de clientas fieles en la que se incluyen nombres como su hija Alba Díaz Martín y la propia Vicky Martín Berrocal, este espacio se ha convertido en un referente para quienes buscan acabados profesionales y tendencia.

Su propuesta se centra en la manicura rusa, la precisión en el esmaltado y el cuidado de la uña natural, siempre apostando por diseños atemporales y colores que marcan estilo.

La manicura que veremos en todas partes

El burdeos intenso que luce Vicky es la mejor carta de presentación para lo que nos espera este otoño en materia de uñas. Se trata de un color atemporal y favorecedor, capaz de elevar incluso los looks más sencillos. Ya sea con un jersey de punto oversize, un abrigo largo o un vestido midi, este esmalte aporta ese toque sofisticado que nunca pasa de moda.

Además, es un tono que favorece a todo tipo de pieles: resalta en las más claras y potencia el bronceado en las más morenas. Un auténtico básico que debería estar en el neceser de cualquier amante de la manicura.

Vicky, referente de estilo también en belleza

Si en moda Vicky Martín Berrocal es un icono indiscutible, en belleza también sabe marcar tendencia. Con esta manicura otoñal, la diseñadora confirma que los detalles marcan la diferencia y que unas manos cuidadas son el complemento perfecto para cualquier estilismo.

En definitiva, con su elección de uñas en tono burdeos y la frase con la que ha acompañado la imagen —“queda inaugurado el otoño”—, Vicky no solo se adelanta a la temporada, sino que nos da la inspiración beauty definitiva para estrenar estación con estilo.