7 diseños de uñas que no dejaremos de usar esta primavera 2024

Se acercan los días más primaverales y azules del año y, como buenas amantes de la cosmética y la belleza, todas sacamos del fondo de nuestro neceser todos aquellos productos que nos salvarán y acompañarán durante los próximos meses. Estos nos alegran el rostro, elevan el tono bronceado de la piel y nos iluminan. Si bien es cierto que debemos introducir cremas hidratantes especiales y menos untuosas (que no por ellos menos hidratantes), así como cremas con protección solar, también podemos broncearnos con cremas autobronceadoras con las que obtener un tono dorado. Sin embargo, cuando cambiamos de estación, también cambiamos la manicura. Dejamos atrás las manicuras que todas hemos llevado durante los meses más fríos del año: el esmalte burdeos, azul marino, negro o verde oliva y damos la bienvenida a los colores más vivos, brillantes y originales. El año pasado, por estas fechas, la manicura amarillo limón arrasó entre todas las amantes de la belleza, y es que, junto a la manicura en color blanco, potencian el tono bronceado de la piel por el contraste tan vibrante que producen. Por otro lado, el color rojo seguirá siendo un imprescindible y lo siempre lo será, pues es un básico que todas pedimos en algún momento del año en los salones de belleza y manicura.

Con la llegada de la primavera, nos preguntamos cuáles serán los diseños de manicura que no dejaremos de usar estos próximos meses y Ester López, experta en belleza y fundadora de los salones de belleza Ali d’Aria, nos da la solución.

Para empezar, ella nos confiesa que, "esta primavera 2024, la tendencia en diseños de uñas se enfoca en la frescura de la temporada. Desde el atemporal rojo cereza hasta el novedoso tono peach, cada diseño y color refleja un estilo". Por ejemplo, para ocasiones más especiales, apuesta por un color neutro y muy sencillo, dejando todo el protagonismo al look pero, sin embargo, puede que esta temporada quieras apostar por una manicura muy original y diferente. Por ello, Ester López nos plantea 7 diseños que se están pidiendo mucho en sus salones. Nos explica que "los tonos rojos y el cereza son un clásico que nunca pasa de moda, agregando un toque de sofisticación y sensualidad a cualquier look primaveral". Además, añade "el tono peach, por otro lado, irradia una dulzura sutil y femenina que es perfecta para esta primavera. Ya sea en un estilo mate o con un toque de brillo, estas uñas añaden un toque de frescura y juventud a cualquier conjunto". Sin embargo, hay algunos tipos de manicuras que son muy clásicas, atemporales y sencillas. Por un lado, Ester López nos explica que "el color milky sigue estando en tendencia, siendo una alternativa elegante y sutil para aquellas que prefieren una estética más discreta. Con su aspecto suave y cremoso, estas uñas evocan una sensación de pureza que complementa perfectamente la atmósfera primaveral". No es la única manicura, pues "la clásica manicura francesa en blanco ha experimentado un renacimiento esta temporada, reinventándose con toques contemporáneos y audaces. Desde líneas coloridas hasta detalles geométricos, esta versión actualizada de la francesa agrega un giro moderno a un favorito eterno". Además, Ester López añade que, "las uñas glazed ofrecen un acabado brillante y pulido que es increíble". Por último, las uñas metalizadas, "desde el plateado hasta el dorado, estas uñas reflejan modernidad y son perfectas para los looks más nocturnos". Sin más, estas son las 7 manicuras que sí o sí serán un imprescindibles estos meses próximos.

Esmalte de uñas rojo, de Rimmel London (3,95 euros)

Esmalte de uñas Rimmel

Esmalte de color melocotón, de Kiko Milano (2,99 euros)

Esmalte de uñas Kiko Milano

Esmalte metalizado, de H&M (5,90 euros)

Esmalte de uñas metalizada H&M

Esmalte de uñas beige, de Kiko Milano (2,99 euros)

Esmalte de uñas Kiko Milano

Set manicura francesa, de Essie (13,47 euros)

Set manicura francesa Essie

Estas son algunas de las manicuras que sí o sí no dejarás de usar esta primavera y verano, así que, si estás buscando un esmalte que, además de estar en tendencia, case a la perfección con tu estilo, estas son un imprescindible.