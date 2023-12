Cómo hacerte la manicura semipermanente en casa siguiendo estos sencillos pasos

En pleno diciembre y con la Navidad a la vuelta de la esquina, somos muchas las amantes de la moda y la belleza que estamos buscando qué looks navideños podemos llevar de cara a las fiestas más esperadas del año como Nochebuena o Nochevieja, así como fiestas con amigos y cenas de empresa. Y es que, más allá del clásico 'little black dress', hay un sinfín de vestidos de brillos y conjuntos de blazer y pantalones muy elegantes y sofisticados entre los que escoger. Alba Díaz y su pantalón de lentejuelas de Mango es el claro ejemplo de que no se necesita un vestido para lucir perfecta esta Navidad o Nochevieja. Puede que ya tengas tu looknavideño escogido pero todavía no hayas pedido cita en el salón de belleza para hacerte la manicura. A estas alturas, seguramente que todas las citas estén cogidas, así que no te preocupes, te enseñamos cómo hacerte la manicura semipermanente desde casa de forma rápida y sencilla siguiendo una serie de pasos muy fáciles. Solo necesitas hacerte con un set de manicura semipermanente y un poco de paciencia.

¿Cómo hacer la manicura semipermanente en casa? El primer paso sería limpiar las cutículas con un palillo de naranjo, empujando las cutículas y, seguidamente, dale la forma que quieras a tus uñas con la lima de gramaje 180 con mucho cuidado. Siguiendo con el cuidado de las uñas antes de proceder a realizar la manicura, pasa el pulidor por la uña hasta que esta quede completamente mate y retira el polvo restante con un pequeño cepillo y algodón humedecido del Cleaner y desengrasa la uña con el Nail Prep. Comenzamos a pintar la uña, el primer paso es aplicar la base con el esmalte semipermanente hasta llegar al borde de la uña, teniendo cuidado de no manchar las cutículas e introduce tus manos en la lámpara UV o LED. ¡Es momento de llenar de color tus uñas! Aplica una fina capa de esmalte semipermanente en el tono que prefieras, sellando el borde de la uña y, seguidamente, endurece en la lámpara. El tiempo dependerá de endurecimiento dependerá de la lámpara que tengas. Una vez pasado los 30/60 segundos recomendado, da una segunda capa. Por último, aplica el 'hard top' para obtener un acabado brillante y endurece en la lámpara y, tras 30 segundos, limpia la capa de dispersión con un algodón humedecido con el esmalte 'cleaner'.

Con tan solo unos sencillos pasos, conseguirás una manicura semipermante desde casa que te durará hasta 21 días.