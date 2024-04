Los 8 cortes de pelo que sientan bien a los 30 años

No sabemos la razón por la que siempre nos atrevemos a un cambio de look cuando pasamos de estación del año. Porque mientras que en otoño-invierno nos apetece mantener el largo de nuestra melena, en la temporada de primavera-verano preferimos sanearla y cortar por lo sano. Es por ello que las tendencias en corte de pelo están empezando a protagonizar todos los gustos de las mujeres a la hora de su cita en la peluquería. Ya sabemos que los cortes de pelo para las mujeres de 50 y 60 años se basan en estilos arriesgados con melenas muy cortas. No obstante, las mujeres de 30 años se debaten entre varias opciones estilísticas, según las nuevas modas. Como editora de belleza, he observado que en estos momentos se llevan distintos looks de cabello cómodos y favorecedores a todos los rostros. Asimismo, no solamente nos referimos a los cortes de pelo en cuanto a las tendencias capilares, puesto que también hacemos referencia a los flequillos y cómo llevarlos en los próximos meses de altas temperaturas y buen tiempo. Tanto las influencers como las celebrities son una clara fuente de inspiración a la hora de decantarnos por los cortes de pelo más llevados. Tenemos claro que la melena larga siempre va a ser una de las opciones más escogidas, porque queda bien a todas las mujeres de todas las edades. Sin embargo, el cabello corto está empezando a predominar entre los rostros más conocidos y nos han convencido de que es nuestra solución para soportar el calor de la primavera y el verano.

El flequillo es uno de los añadidos y toques más especiales en los cortes de pelo. Siempre ha estado entre nuestras decisiones, pero en los últimos años ha creado una revolución entre las mujeres más modernas, desde el modelo desfilado hasta el cortina que puso de moda Dakota Johnson. Es por ello que las mujeres de 30 años se han atrevido con el corte de pelo con flequillo recto o muy corto en sus cambios de looks. El resultado es totalmente favorecedor y original para elevar todos tus peinados y hairstyles. Asimismo, todavía no podemos deshacernos de los cortes de pelo bob o bob largo, ya que es un modelo que sienta bien a todos los rostros y es cómodo de mantener. De la misma manera ocurre con el clásico corte de pelo clavicut, uno de los más elegantes y sofisticados. Entre muchas mujeres, la Reina Letizia es partidaria de este corte de pelo y desde hace varios años lo sigue llevando como parte de su esencia y personalidad. Finalmente, tampoco podemos dejar atrás las melenas medias o largas, que nunca pasan de moda y nos ofrecen versatilidad y libertad a la hora de hacernos distintos peinados.

Corte de pelo con flequillo recto

Corte de pelo bob

Corte de pelo francés

Corte de pelo por capas y flequillo desfilado

Corte de pelo clavicut

Media melena con flequillo muy corto

Corte de pelo bob largo

Melena muy larga

Indiscutiblemente, los cortes de pelo que mejor sientan a las mujeres de 30 años son diversos. No obstante, predominan los más cortos, porque favorecen, son cómodos y sientan bien al rostro.