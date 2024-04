10 cortes de pelo corto para mujeres de 50+ que serán tendencia esta primavera/verano 2024

Ya es oficial. No habrá primavera sin un corte de pelo arriesgado. De la misma manera que debemos tener en cuenta las tendencias de moda de primavera/verano 2024, también debemos prestar atención a los cortes de pelo que más se van a pedir en la peluquería. Tenemos claro que las melenas largas nunca pasan de moda y que siempre sientan bien a todas las mujeres de todas las edades. No obstante, los cortes de pelo corto son uno de los favoritos de las mujeres de 50 años. Porque son cómodos, fáciles de peinar y elegantes para los distintos rostros. Naomi Watts, Aitana Sánchez-Gijón o Isabel Preysler son unas de las celebridades que se han apuntado a los cortes de pelo corto y han causado sensación (y necesidad) para que las mujeres +50 lo pidan en sus peluquerías de Madrid, Barcelona o de otra ciudad. Asimismo, los cortes de pelo corto favorecen y rejuvenecen el rostro, así como son los que mejor sientan. No obstante, aunque parezca que no tengamos muchas versiones para escoger, lo cierto es que tenemos las inspiraciones para encontrar nuestro corte de pelo perfecto. Asimismo, también podemos jugar con los largos de los cortes de pelo, pero siempre debes decidirte por aquel que más te guste y te convence según tu personalidad y gustos. Indiscutiblemente, los cortes de pelo corto son una opción para sanear tu melena y siempre tener un aspecto sano.

Unos de los hairstyles más llevados en los últimos años han sido tanto el conocido como corte de pelo bob (e, incluso, en su versión larga) como el wob. La única diferencia de estos dos es en el largo, puesto que el primero llega por la mandíbula, mientras que el segundo por los pómulos. Asimismo, el corte de pelo midi es uno de los más confiados de las mujeres de 50 años, puesto que favorece el rostro y otorga una infinidad de peinados, así como el clavicut, una de las opciones más modernas con referencia a los años 90. Las mujeres de 50 y 60 años son partidarias de cortarse el pelo al estilo más arriesgado, es decir, aquellos más cortos. Con ello, queremos decir que los cortes de pelo garçon o pixie son los más vistos en cada temporada de todos los años. Otros de los más cortos son los pixie y mixie, dos estilos de corte de pelo que también están empezando a llevar las mujeres de 30 años. Las mujeres con el pelo rizado también optan en muchas ocasiones por los cortes de pelo corto, puesto que su melena no hace indiferente a ninguna de ellas.

Corte de pelo wob

Naomi Watts Jordan Strauss Jordan Strauss/Invision/AP

Corte de pelo bob

La actriz Aitana Sánchez Gijón en el photocall de la 36ª edición de los Premios de Cine Goya en Valencia el sábado 12 de febrero de 2022. Sergio R Moreno GTRES

Corte de pelo midi

Tom Cruise y Jennifer Connelly en la premiére de Cannes de "Top Gun: Maverick" (Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP) Vianney Le Caer Vianney Le Caer/Invision/AP

Corte de pelo clavicut

Isabel Preysler hace 8 años en 'El Hormiguero'. El Hormiguero

Corte de pelo garçon

Leonor Watling. Gtres

Corte de pelo pixie

Blanca Portillo en los Premios Goya 2022. EVA MANEZ REUTERS

Corte de pelo pixie largo

Anabel Alonso, ganadora de Masterchef edición Navidad RTVE freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@1cade527

Corte de pelo mixie

Úrsula Corberó JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE GTRES

Corte de pelo corto rizado

Blanca Portillo, Iciar Bollaín y Luis Tosar, durante la presentación de "Maixabel" Europa Press Agencia EFE

Corte de pelo bob largo

GRAF8614. MÁLAGA, 25/01/2020.- La actriz Marisa Paredes a su llegada a la entrega de los Premios Goya 2020 que se celebra esta noche en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, en Málaga. EFE/Jorge Zapata. JORGE ZAPATA Agencia EFE

En definitiva, los cortes de pelo corto son la opción que más se repite por las mujeres de 50 años en sus peluquerías de confianza. Son cómodos, favorecedores y fáciles de peinar. Sin ninguna duda son la nueva tendencia de esta primavera/verano 2024.