Amelia Bono sorprende en Instagram con el corte de pelo que quita años al instante a las mujeres de 40

Primero fue Vicky Martín Berrocal, luego Penélope Cruz, y ahora Amelia Bono. Las mujeres más elegantes y que más saben de moda se han pasado al corte de pelo más cortito y ya no hay vuelta a atrás. Uno de los propósitos de año nuevo favoritos -además de los tópicos de empezar a hacer deporte o ponerse de una vez con el inglés- es el de cortarse el pelo. Son muchas las que dan la bienvenida al año con un cambio de look y, aunque el corte con flequillo es el que más recomiendan los expertos, lo cierto es que el bob sigue siendo el auténtico favorito. Coco Chanel decía que cuando “una mujer que se corta el pelo está a punto de cambiar su vida”, y ahora es Amelia Bono la que le da ese cambio a su vida con un nuevo look con este long bob por debajo de las clavículas. El corte de pelo bob lleva varias temporadas siendo tendencia y todas las versiones que han ido saliendo de él han hecho que se convierta en un look que se adapta a todas las épocas, gustos, estilos y tipos de pelo. Aunque eso sí, si tuviéramos que decidir cuál es el preferido, sin lugar a dudas hablaríamos del long bob, aunque ese sí, el de Amelia Bono es un poquito más largo, pero cuando das el paso de cortártelo, en unos días quieres más.

Amelia Bono ha empezado febrero con un nuevo look y ayer con el día lluvioso y gris en Madrid, fue el momento. La hija de José Bono se ha quitado las extensiones y ha cortado su melena, apostando por un nuevo look de esos que quitan años al instante a las mujeres de 40 años con un corte a la altura de la clavícula de esos que además de rejuvenecer, dulcifican el rostro. Y el nuevo corte de pelo de Amelia Bono es un buen ejemplo de ello.

Amelia Bono y su nuevo corte de pelo. @ameliabono

Amelia Bono pregunta en este Stories en su cuenta de Instagram si nos gusta su nuevo look, y a nosotras nos ha enamorado con él. Además, con ese jersey de rayas nos la imaginamos como toda una chica parisina con una boina para dar aún un toque más diferencial a su estilismo. Lo que si está claro es que le resta años de encima al instante.