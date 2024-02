Penélope Cruz derrocha estilo con este conjunto muy New Look parisino y su nuevo corte de pelo

Penélope Cruz vuelve de promoción a España , y eso no nos puede hacer más feliz. El próximo lunes 5 de febrero estará presente en 'El Hormiguero' junto a Pablo Motos y nosotras ya estamos contando las horas para ver el estilismo que luces, pero antes de eso podemos enamorarnos de este estilismo que nos ha dejado para otra programa. Y es que Penélope Cruz ya está de vuelta a España tras la promoción de su nueva película Ferrari por Estados Unidos. Esta noche, a las 22:00 horas, la podremos ver en Historia de nuestro cine, el programa de La 2 de TVE presentado por Elena S. Sánchez que ya nos ha adelantado el look de la actriz madrileña con este post en su cuenta de Instagram. ''Me hace especial ilusión el programa de mañana. Llevaba tiempo queriendo tener a Penélope en Historia de nuestro cine. Ojalá que disfrutéis tanto como yo, de lo que hemos preparado… Gracias a todo el equipazo, que han puesto una energía extra para que todo brille más'', ha publicado junto a una fotografía y vídeo en el que hemos podido ver al detalle el estilismo de Penélope Cruz.

Un conjunto de tres piezas muy de estilo New Look parisino el que ha lucido Penélope Cruz para la grabación de este formato. Estos conjuntos son un símbolo de sofisticación desde su introducción en el siglo XIX. Un total look negro formado por tres piezas con las que demuestra el poder y sofisticación de este conjunto, con cárdigan de estilo blazer, chaleco con falda larga satinada. La actriz española ya no lleva el pelo largo, ni liso, ahora prefiere explorar las bondades de la media melena con clara inspiración Grace Kelly y unas mechas rubias más marcadas que confirman que lo retro está de moda y será tendencia en 2024 y que a nosotras nos tiene completamente enamoradas.

Un look que es ideal tanto para ir a la ofician, a un evento o incluso a una fiesta. Porque Penélope Cruz siempre derrocha estilo.