Culpamos a Amelia Bono de necesitar una botas cowboy blancas para llevarlas con falda plisada y el cárdigan más noventero de Mango

Ni la llegada de la borrasca Karlotta a Madrid hace que Amelia Bono deje de lucir perfecta en sus looks diarios que nos deja por las calles de la capital de España, y siempre con prendas de nuestras marcas favoritas que le podemos copiar. Y una vez más nos ha creado la necesidad de lucir igual que ella, aunque nos haya dicho que se estuviera congelando con la bajada de temperaturas, porque si hay un calzado que nos tiene robado el corazón, son las eternas botas cowboy que no salen del armario de las mujeres que más saben de moda, aunque la moda se empeñe. Porque aunque las pasarelas dictaron sentencia relegándolas a un segundo plano este invierno 2024, las famosas han querido contradecir a los diseñadores, entre ellas Amelia Bono que ha rescatado del armario estas botas blancas cowboy para un look que es una mezcla de estilismo elegante y más glamuroso, pero con un toque noventero y más deportivo.

Porque Amelia Bono ha querido combinar su falda plisa en blanco roto de Zara, con un jersey de nueva colección de Mango que tiene una estética mucho más noventera y deportiva. Eso sí, una combinación que a priori no pensaríamos en ponernos, ella con su estilo hace que sea una combinación ganadora y hasta que se la queramos copiar. Y es que este cárdigan de Mango tiene algo de deportivo en su cierre con cremallera y en esas franjas blanca y roja en el frontal, pero Amelia Bono lo ha elevado a elegante con su combinación de prendas y estilos.

Cárdigan canalé, de Mango (49,99 euros)

Cárdigan cremalleras. Mango

Un estilismo de Amelia Bono que deja clara la importancia de los complementos con botas cowboy blancas y bolso acolchado negro de lujo.