Chenoa sorprende en 'Operación Triunfo' con el flequillo birkin bangs que quita años

El otro día era Sara Carbonero , y ahora Chenoa . Lo que está claro es que las mujeres de 40 años lo apuestan todo al flequillo más tendencia de la temporada, el flequillo birkin bangs que quita años. Chenoa lleva años llevando una melena muy característica: cortita con ciertos reflejos y brillante. Aunque sea nuestro caso, el de mantener el mismo estilo durante años nos gusta, en muchas ocasiones, un cambio de look, pero a veces no estamos dispuestas (o tememos) restar centímetros a nuestra melena. Y el flequillo es el perfecto aliado para estrenar nuevo corte de pelo. Y aunque la cantante ya ha llevado flequillo cortina largo y muy abierto, que casi no es flequillo, ahora ha dado el paso. Bueno, en verdad no sabemos sí se lo ha cortado o es un flequillo postizo, pero a nosotras nos encanta. Así que Chenoa , si es un postizo, te animamos a cortártelo de verdad.

De corte más bob, de nuevo a su melena más larga con flequillo que le da ese aire tan bohemio. Un flequillo que siempre nos recordará a Jane Birkin y que además, es máxima tendencia este 2024. El flequillo shaggy o despuntado sienta especialmente bien a las caras ovaladas pero se puede adaptar a cualquier rostro. Un flequillo que al tener ese estilo francés de los años 60 y 70, es un flequillo casual, que aporta un extra de movimiento al pelo y se puede peinar como el corte que tu lleves, de forma despreocupada, pero elegante y dando ese toque boho que tanto le gusta a Chenoa.

Un flequillo que la presentadora de 'Operación Triunfo' ha combinado con un vestido rojo asimétrico con una maxi flor negra en forma de broche y unos botines de brillos.