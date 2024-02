Las Converse clásicas de Amelia Bono son las zapatillas que las mujeres estilosas siempre combinan con jeans

Amelia Bono lo tiene claro, las Converse son las zapatillas eternas que no pueden faltar en el armario de las mujeres que mejor visten. Aún seguimos soñando despiertas con el vestido crochet de Zara que nos descubrió Amelia Bono y que hizo que nos olvidáramos de todos nuestros jeans pitillo . Bueno, no solo eso, también hizo que se agotaran al momento en la web de la marca de Inditex. Pero como no hay día que Amelia Bono no nos cree una nueva necesidad de moda, y este fin de semana lo ha vuelto a hacer con este look para un domingo de chicas en familia con su madre y su hermana. Si el otro día fue el vestido crochet de Zara que combinaba con las botas polaina, ahora es este look denim que ella lleva con las Converse más cómodas de todas la vida. Y esta vez dejando claro, como ya hizo Paula Echevarría hace unas semanas, pero no solo los jeans, ellas también llevan el traje con chaleco. Una tendencia perfecta para estos primeros días de febrero de lo más primaverales en los que en Madrid ya estamos a más de 18 grados, y con el que Amelia Bono deja claro que nunca dejaremos de llevar zapatillas Converse negras clásicas.

Pero esta vez, Amelia Bono ha apostado por un casi total look denim para ir a ver a sus hijos jugar a fútbol este fin de semana, luego una noche con amigas y ahora con su madre y hermana. O lo que es lo mismo, necesitaba un estilismo cómodo para llevar toda la semana y la vez ir en tendencia como ella sabe. Pero esta vez se ha olvidado de sus jeans pitillos, por estos vaqueros anchos de Zara como también ha hecho Aitana. Lo que nos dejan claro, es que los vaqueros anchos también son perfectos para las chicas bajitas y nos hacen ganar unos centímetros. Porque si ayer era Sara Carbonero, hoy es Amelia Bono la que apuesta por las zapatillas Converse más cómodas.

Amelia Bono con look con Converse. @ameliabono

Unas zapatillas Converse negras que Amelia Bono ha sacado de su armario para un look cómodo de domingo pero de lo más estiloso, con jeans grises y sudadera a tono para disfrutar en familia del maravilloso día que hacía ayer en Madrid.