Así es el peinado en tendencia que llevan todas las chicas portuguesas: melena suelta llena de mini lazos

Si las influencers portuguesas han puesto de moda tendencias que hace años no nos imaginábamos llevar, también lo han hecho con los peinados y complementos de pelo. Si ya nos hemos obsesionado con los looks protagonizados por colores y estampados opuestos o las bailarinas con calcetines, ahora nos han hecho dedicar tiempo a nuestra melena antes de que salgamos de casa. Todo tiene que ver con los lazos y sus multitudes de funciones para decorar nuestros estilismos. A lo largo de este otoño e invierno hemos incluido en nuestro tocador todo tipo de coleteros (o scrunchies), pinzas de flores o lazos de tamaño XXL para presumir de peinados estilosos. Pues bien, ahora las influencers y editoras portuguesas nos han mostrado cómo vamos a decorar nuestra melena próximamente: repleta de mini lazos. Este tipo de hairstyle ya lo hemos visto anteriormente en las invitadas a la Semana de la Moda. No obstante, si pensábamos que se iba a quedar como una microtendencia, estábamos muy equivocadas. Aunque sigamos utilizando los complementos maximalistas, estamos seguros de que en los próximos eventos veremos a las influencers y celebrities (e, incluso, amantes de la moda) presumiendo de este nuevo look capilar. A muchas de nosotras no nos debe extrañar la razón por la que se ha hecho tan viral decorar nuestra melena de este accesorio. Pues es una manera de elevar tu look en cuestión de segundos y da un toque distintivo a los recogidos clásicos. Además, se trata de un peinado rápido y sencillo que no tardarás más de 5 minutos en hacértelo.

Los lazos han llegado a nuestra vida para prometernos estilismos divertidos y originales. Y es que aunque este complemento funciona a la perfección con un estilo coquette, también es combinable con otros distintos (como pijo o masculino, por ejemplo). Tenemos cero dudas y muchas pruebas de que los lazos quedan bien a todo tipo de melenas, desde las más lisas hasta las más rizadas. Asimismo, también podemos hacer recurso de ellos a través de una coleta (al más puro estilo sementero) o de una trenza. No obstante, las influencers portuguesas ya han escogido su modus operandi perfecto para no cometer errores. Pues bien, su método infalible es alisarse el pelo y colocar mini lazos desde el principio del flequillo hasta media melena en ambas partes. De momento, este peinado lo estamos viendo en los estilismos de invitadas a eventos, pero estamos seguras de que va a invadir el streetstyle.

Estamos aprendiendo bastantes trucos de estilismo por parte de las influencers portuguesas. Y es que este nuevo peinado que se está haciendo tan viral, va a ser la siguiente obsesión de las influencers, celebrities y editoras de moda españolas.