Estos son los peinados más fáciles y rápidos que deben conocer todas las chicas elegantes

En un look, las prendas y los accesorios no siempre son lo más relevante. Si no que los peinados también juegan un papel muy importante que, en muchas ocasiones, se llevan todas las miradas. Pues bien, en el día a día apostamos por llevar el cabello suelto o con recogidos sencillos y básicos que todas podemos hacer de una manera muy rápida y fácil. Y es que es una de las opciones más socorridas y escogidas por las editoras de moda y amantes de la belleza, porque son cómodas, versátiles y siempre funcionan. Desde para ir a la oficina cada día hasta para acudir a una gala de lo más glamurosa. Lo que necesitamos en el día a día es arreglar nuestra melena de una forma muy eficaz y con un acabado que nos favorezca a nuestro rostro y nos sintamos cómodas con nosotras mismas. Ya sea con el cabello suelto y definido con las ondas conseguidas con el secador Dyson o con un clean look que tanto se ha viralizado en el streetstyle y las redes sociales. Y es que todas las personas más tediosas o menos apañadas son capaces de hacer los peinados más básicos y rápidos para siempre estar a punto (y muy elegante).

Las chicas más sofisticadas siempre tienen la solución a todos nuestros problemas. Y es que esta vez nos han demostrado que los recogidos son una de las propuestas más satisfactorias para siempre estar a la altura de la ocasión. La coleta alta siempre es una buena idea, pues es nuestra aliada para sentirnos favorecedoras con todos nuestros estilismos. Indiscutiblemente, es un hairstyle que en estos momentos estamos viendo en las propuestas de las celebrities para acudir a la Semana de la Moda de París. Asimismo, en esta temporada debemos prestar cierta atención a los complementos de pelo y, sobre todo, a los lazos. Pues todas las mujeres con mejor estilo están eligiendo los lazos como el accesorio estrella para combinar con todos los peinados, como la coleta baja. También, los moños (tanto con una altura baja como alta) son una opción a tener en cuenta en todos los momentos, pues siempre nos sientan bien, combinan con todos los looks. El semirecogido es uno de los peinados favoritos de aquellas personas que no se quieren deshacer del todo de su melena suelta. Queda elegante y se puede jugar con los complementos, como con horquillas, pinzas o coleteros. Asimismo, las influencers portuguesas y nórdicas nos han vuelto a dar una lección de moda: apostar por las trenzas para crear estéticas refinadas con un toque pijo.

1. Coleta alta

2. Coleta con lazo

3. Moño alto

4. Semirecogido

5. Trenza baja

En definitiva, los peinados rápidos y sencillos son todo lo que necesitan las mujeres más elegantes para el día a día, puesto que siempre quedan bien para todos los acontecimientos.