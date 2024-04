Día de la Madre: 6 perfumes ligeros y con notas florales para conquistar y sorprender

El 5 de mayo será uno de los días más especiales y bonitos para todas las madres del mundo. Y es que el primer domingo de dicho mes solamente puede significar que ha llegado el Día de la Madre. Exacto, la festividad que se celebra en honor a todas las progenitoras y el momento en el que se vuelve a recordar y a enfatizar tanto el significado como el sentimiento que define ser madre. Y es que cada año tenemos la misma duda, ¿qué regalar para el Día de la Madre? Por un lado, tenemos claro que le queremos sorprender con un obsequio significativo a la par que mágico. Pero, por otro lado, también apostamos por regalos útiles y que sabemos con certeza que le dará uso (y que lo abrirá con ilusión). Bien es cierto que en la mayoría de los años los hijos nos decantamos por joyas (que siempre son un acierto), experiencias relajantes o piezas de moda para renovar las tendencias de su armario. No obstante, siempre tenemos en la recámara una de las opciones más socorridas, pero que, si conocemos los gustos de nuestras madres a la perfección, será el más adecuado para no cometer ningún fallo. Estamos hablando de los perfumes y, con la llegada de la primavera, no tenemos ninguna duda de que es una de las mejores opciones. Indiscutiblemente, aunque los perfumes sean un regalo para el Día de la Madre bastante visto, es una demostración de que conocemos a nuestra madre y sabemos que lo puede utilizar todos los días. Es por ello que, a continuación, te dejamos una lista de perfumes ligeros y florales que gustan a todas las mujeres de todas las edades en esta época del año.

Empezamos por el perfume Sakura, de Christian Dior, uno de los más conocidos y vendidos de la firma de lujo. No cabe duda de que es un best seller gracias a su esencia unisex y notas olfativas de flores de cerezo y un delicado toque almendrado. Asimismo, en esta lista de deseos para el Día de la Madre no puede faltar el mítico Daisy Wild, de Marc Jacobs, uno de los favoritos de las expertas en belleza por el protagonismo del jazmín, el vetiver y las notas de flor de plátano, que recuerdan a la naturaleza. Es uno de los perfumes infalibles que es imposible que a ninguna madre no le guste, porque es fresco y ligero. Y si es más amante de los olores a lirio y violeta, debes regalarle el Florabloom Forte, de Guerlain, de la colección de perfumes Aqua Allegoria. El perfume For Her, de Narciso Rodriguez, es uno de los más consumidos entre las influencers y celebridades españolas. Es uno de los olores icónicos de la firma de lujo y ha conquistado a todas las mujeres desde su lanzamiento. Además, ha sido elogiado por su elegancia, sensualidad y misterio. Flora Gorgeous Gardenia, de Gucci, ha sido una revolución y es destacado por el jazmín grandiflorum combinado con una mezcla de notas de fondo de sándalo y benjuí, así como de mandarina y magnolia. Finalmente, debemos mencionar el famoso Flower Ikebana, de Kenzo, con una nota olfativa de flores amaneradas conseguido por el Té Sobacha con notas tostadas, la delicada flor de Sakura realzada con un absoluto de Tuberosa de la India y la calidez de la esencia de madera de Sándalo Australiano.

Sakura, de Christian Dior (130 euros)

'Sakura'. Christian Dior

Daisy Wild, de Marc Jacobs (rebajado a 80 euros)

'Daisy Wild'. Marc Jacobs

Florabloom Forte, de Guerlain (116 euros)

'Florabloom Forte'. Guerlain

For Her, de Narciso Rodríguez (rebajado a 60 euros)

'For Her'. Narciso Rodriguez

Flora Gorgeous Gardenia, de Gucci (rebajado a 40 euros)

'Flora Gorgeous Gardenia'. Gucci

Flower Ikebana, de Kenzo (rebajado a 56 euros)

'Flower Ikebana'. Kenzo

En definitiva, los perfumes ligeros y con notas olfativas florales son una de las elecciones más triunfadoras para el Día de la Madre. Sin ninguna duda, cualquiera de las propuestas de esta lista de deseos es una clara triunfadora y con la que sorprenderás a tu persona más querida.