Las editoras de belleza tienen claro que estos tres cofres de Atashi Cellular Cosmetics son el mejor regalo para el Día de la Madre

Porque madre no hay más que una, eso lo tenemos todos claro, y a poco más de una semana para el Día de la Madre, nosotras, como buenas editoras de belleza, hemos encontrado los mejores regalos para las mujeres de nuestra vida. Porque no hay nada más bonito que regalar rituales beauty y de cuidado personal, y eso es lo que hemos elegido para obsequiar a nuestras madres este año. En materia de belleza, es la ocasión perfecta para regalarles esos productos que ellas aún no conocen o también reponer sus favoritos. Pero, ¿por dónde empezar el regalo de tu madre entre tantas opciones? Los cofres beauty de Atashi Cellular Cosmetics son un aciero seguro, ya que son los favoritos de nuestras celebrities que más saben de belleza como Carmen Lomana, Mar Flores o Ana Boyer. La cuestión ahora solo está en elegir el pack que mejor se adapte a la piel de tu madre, y su rutina de cuidado facial. Una forma de regalar belleza, para que la mujer de tu vida comience a disfrutar de la tecnología de alta cosmética que caracteriza a los productos de la marca de Laboratorios Phergal de alta cosmética dermofarmacéutica para pieles sensibles.

Imaginamos que si has llegado hasta aquí es porque, seguramente e igual que nosotras, te encuentras en plena búsqueda del regalo perfecto del Día de la Madre, pero no te preocupes, Atashi Cellular Cosmetics te va a dar la mejor de las ideas. Hablamos del Cofre L’Essenza Eterna, el Cofre Ritual Reactivador de Juventud, y el Cofre Ritual Buena cara.

¿Cómo elegir el perfecto para tu madre? Aquí te explicamos cada uno de ellos, para que puedas dar con el cofre que más se adapte a sus necesidades.

Cofre L’Essenza Eterna (rebajado a 52,00 euros en su web)

Este cofre contiene el último y revolucionario lanzamiento de Atashi Cellular Cosmetics, l'Essenza Eterna, que está siendo un éxito en ventas, y ya ha conquistado a las mujeres que más saben de belleza en España. ¿Tu madre busca la juventud eterna? No, no es cosa de dioses griegos. Todo lo que necesita está en este serúm, con efecto flash inmediato, que resucita la piel y calma la mente. Uno de sus ingredientes estrella es el Bakuchiol (o fitoretinol) 100% puro de origen natural, una solución perfecta para reducir las arrugas, aumentar la luminosidad de la piel, disminuir la hiperpigmentación, contribuir a un tono más uniforme, y lo que es mejor: reducir rojeces y es ideal incluso para las pieles sensibles o reactivas. Además del contiene Ácido Ferúlico Natural 100% puro y Extracto de Romero, dos poderosos antioxidantes que aportan firmeza y refuerzan la barrera cutánea. Y Myramaze® - Essence Myrothamnus, conocido como "la planta de la resurrección", que promueve la relajación y el rejuvenecimiento de los fibroblastos, hace que nuestro rostro luzca más descansado y tiene efectos hidratantes y fortalecedores de la barrera cutánea.

Cofre L’Essenza Eterna. Atashi Cellular Cosmetics

¿Te ha parecido poco para ser el mejor regalo para tu madre? Pues, además, refuerza la función barrera de la piel y nos protege de los radicales libres, la Ondas Wifi, y la luz azul de las pantallas gracias a que contiene Betacarotenos y Luteína natural. La combinación de sus ingredientes se completa con la Vainilla Planifolia (la única de las 117 especies que tiene propiedades regenerantes), Vitamina E contra la inflamación crónica de la piel, Aceite de Avellana Bio, rico en ácidos grasos (Omega 6 y 9), fitoesteroles, Vitamina A y E que proporciona una intensa hidratación y nutrición. Y una curiosidad: ¿sabías que este aceite es la base perfecta para los productos de belleza?

Cofre Ritual Reactivador Juventud (por 48,32 en la web de la marca)

Este cofre está pensado para esas mujeres, y esas madres, con una piel sometida a un estilo de vida agotador y que muestren signos de envejecimiento. ¿Qué contiene? Dos imprescindibles beauty basados en la cosmética coreana. Se trata de la línea K-Bioferment que se convertirá en el must have de tu madre.

K-Bioferment Therapy Cream actúa preparando la piel antes de aplicar tu tratamiento habitual o maquillaje. Su efecto flash calma incluso las pieles más sensibles y estresadas, fortalece el microbioma de la piel, minimiza los poros, calma y suaviza y aporta un efecto lifting inmediato. Además, protege la epidermis del estrés epigenético (causante del 70% del envejecimiento de la piel) gracias a su fórmula con biofermentos como el Mijo Dorado Orgánico Fermentado y Skin Boosters como el Hongo Ganoderma Lucidum. Está formulada también con Alga Roja, que es un filtro natural que sirve para proteger del fotoenvejecimiento y, ácido hialurónico fermentado que hidrata la piel al máximo.

Es por todo ello, por lo que este tratamiento está entre los finalistas en los premios internacionales Pure Global Beauty Awards en la categoría Best Skin Care Icon, que reconocen la innovación de la industria de la belleza.

Cofre Ritual Reactivador Juventud. Atashi Cellular Cosmetics

Este cofre también contiene K-Bioferment Luxury Therapy Sérum, un pretratamiento energético y revitalizante. Prepara la piel para maximizar los beneficios de tu tratamiento de noche. Equilibra el microbioma de la piel, aporta efecto lifting y filler inmediato, calma, suaviza e ilumina. Está formulado con fermentado, biofermentos como el Mijo Dorado Orgánico Fermentado; Ácido Hialurónico fermentado; Fucocert® y Ecoskin®; y Skin Boosters como el Hongo Milenario Ganoderma Lucidum, más conocido como el hongo de la eterna juventud, Reishi; y NovoretinTM, que Potencia la producción de ácido retinoico natural e IceawakeTM, que -reduce visiblemente el cansancio y las arrugas.

Además, este cofre incluye de regalo un roller de Jade, para ayudar a regenerar y estimular la circulación de la piel, así como potenciar los efectos de ambos tratamientos. A tu madre le encantará.

Cofre Ritual Buena Cara (rebajado a 38,80 en su web)

Un cofre pensado para esas madres que buscan un ‘efecto buena cara’ sin necesidad de maquillaje o lo que es lo mismo el look No Makeup, Makeup perfecto.

Este pack de belleza incluye la DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 (tono medio) que atenúa manchas, minimiza poros, reduce las arrugas, unifica el tono, y protege con Fotoprotector SPF15 e ilumina el rostro. Su efecto glow al instante, ¡nos ha enamorado a todas! Y 9 de cada 10 mujeres que la han probado afirman que es el aliado perfecto para un efecto buena cara.

¿Su secreto? Su fórmula con Gardenia jasminoides que incrementa la producción de colágeno, Spilanthol 50 que aporta un efecto botox natural, Perla Negra que realza la sensualidad de la piel, retinol liposomado que reduce arrugas, mientras que sus micropigmentos iluminadores añaden luminosidad.

Además, contiene el Contorno de Ojos Efecto Lifting Iluminador Antifatiga que ayuda a eliminar ojeras y bolsas así como a iluminar la mirada. Lo consigue gracias al Haloxyl TM complejo de ingredientes activos, que reduce bolsas y ojeras; a sus micropigmentos iluminadores que brindan luminosidad a la zona, con el ácido leontopódico presente en las Células Nativas de la Flor Edelweiss que disminuye las arrugas, el Biosaccharide Gum que reduce el estrés eliminando los síntomas de las pieles sensibles y a la creatina disminuyendo la fatiga de la mirada.

Cofre Ritual Buena Cara. Atashi Cellular Cosmetics

Con este contorno tu madre presumirá de una mirada más joven y luminosa.

Si ya es completo este cofre, viene de regalo una minitalla de Aqua Micelar de 60ml.

Está claro que el mejor regalo para tu madre es uno de estos cofres de Atashi Cellular Cosmetics, de venta en paramarfamicias, el Corte Inglés, y en la web de la marca.