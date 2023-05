Una experta beauty nos revela cuáles son las mejores cremas hidratantes del mercado para pieles de 40 y 50 años

Llevar una rutina de skincare es esencial en nuestro día a día, pues más allá de que nuestra rostro esté hidratando a partir de las cremas, sérums y otros productos que nos ayudan a que nuestra piel se vea nutrida y luminosa, es muy importante que también llevemos un estilo de vida saludable, evitando el alcohol, los alimentos procesados y, en la medida de lo posible, mantener una rutina del sueño estable. Hablar del cuidado de la piel no se puede hacer a la ligera, por lo que hemos contado con dos expertas en belleza para que nos aconsejen sobre cómo debemos cuidar nuestra piel en una edad madura -a partir de los 40 y 50 años, y cuáles, según ellas, son las cremas hidratantes que nos ayudan a que nuestra piel se mantenga radiante y luminosa en nuestro día a día. Hablamos con Mau Castillo, farmacéutica de la Farmacia Castillo y María Gallego, experta en belleza y divulgadora en redes sociales con su podcast 'Inside Beauty'. Mau Castillo comenta que los dos pilares básicos del cuidado de la piel son, por un lado 'La limpieza, es necesario llevar una rutina de skincare estricta, limpiando la piel en profundidad cada día con un limpiador facial que nos ayude a eliminar los restos de maquillaje o suciedad que pueda acumular nuestro rostro a lo largo del día' y, por otro lado, 'La fotoprotección, pues la primera causa de envejecimiento de la piel está causada por la no higiene facial y, por supuesto, por la radiación solar. Es por ello por lo que es esencial que nos hagamos con un buen protector solar facial y aplicarlo a lo largo del día tantas veces como podamos'. Además, si queremos tener un rostro bronceado, son muchas las firmas de cosmética que han lanzado al mercado sus propuestas de autobronceadores faciales, por lo que no es necesario que nuestra piel se exponga a los rayos nocivos del sol. María Gallego, quien coincide con Mau Castillo en estos pilares básicos del cuidado de la piel, añade que 'La prevención, el cuidado y la protección de la piel desde la veintena es fundamental. Aunque por supuesto la genética o los hábitos como la alimentación, la exposición directa al sol durante horas, el ser fumador o consumir alcohol a menudo afectan. Pero además a partir de los 40 o 45 años, la piel tiene necesidades distintas' pues, a partir de los 40 años hablamos de una piel madura.

¿Qué factores influyen en los cambios que sufre la piel a partir de esta edad? Según Maru Castillo, 'A esta edad, hemos excedido nuestra exposición al sol y hemos agotado nuestro capital solar, por lo que aparecen manchas e hiperpigmentaciones en la piel. Además, a partir de los 40 años, la piel pierde hidratación y se vuelve mucho más seca, por lo que es esencial que nos hagamos con cremas muy hidratantes y una rutina de cuidado facial mucho más esctricta. Otro de los factores que hacen que nuestra piel se vea distinta es la disminución de los fibroblastos, que son los responsables de la síntesis de colágeno y elastina, lo que hace que a partir de esa edad nuestra piel pierda firmeza y, por último, con la edad, el recambio celular disminuye, pues la regeneración cutánea se vuelve mucho más lenta al eliminarse las células muertas y, por tanto, el tono de la piel se vuelve más apagado'.

Además, María Gallego añade que, a la hora de realizar nuestra rutina de cuidado facial, es muy importante que diferenciemos entre cremas de día y de noche, 'Aunque hay cremas que pueden usarse tanto de día como de noche, las cremas de día en esta etapa deben incluir además de ingredientes hidratantes, humectantes y antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E (esta en sinergia con la vitamina C es un combo perfecto, el ácido ferúlico, el resveratrol, el té verde o la niacinamida. Luego añadiremos una crema con el factor de protección más alto.Evitaría las cremas de día que incluyen spf 15 por ejemplo y las pondría un paso aparte. Para la noche optaría por cremas con el activo antiedad por excelencia, el retinol, u otros transformadores como el ácido glicólico, sin olvidarnos de la hidratación y de ingredientes que restauran la barrera de la piel, estimulan su renovación y su regeneración como los péptidos o los factores de crecimiento que mejoran la firmeza, reducen las arrugas y redensifican la piel'. Además, María Gallego añade 'Por las noches, soy partidaria del skin cycling es decir, alternar una noche un producto con retinol u otros ácidos exfoliantes con otras noches donde potenciaremos la hidratación o la firmeza'

Consejos y recomendaciones para luchar contra factores y que ayudarán a las pieles maduras a partir de los 40 o 50 años.

Mau Casillo recomienda incorporar en nuestra rutina de cuidado facial productos que 'Ataquen esta pérdida de firmeza con péctidos y factores de crecimiento, así como usar antioxidades potentes que utilicen vitamina C pura e incorporar el ácido hialurónico en nuestra rutina diaria. El ácido hialurónico es capaz de retener hasta mil veces su peso en agua, lo que contrarresta a la deshidratación de las pieles de más de 40 años. Por último, y para evitar y prevenir las mañnchas solares, usar productos con activos despigmentantes como la niacinamida o el ácido tranexámico'. Estos son algunos productos cosméticos que recomienda Mau Castillo, farmacéutica, para el cuidado de la piel de las mujeres de más de 40 y 50 años.

Crema hidratante Origin PRO EGF-5, de Sensilis (95,00€)

Crema hidratante origin Sensilis

Hyalu B5 Aquagel SPF30, de la Roche Posay (29,98 €)

Hyalu B5 La Roche Posay

Neoretin Discrom control, de Cantabria Labs (31,50 €)

Neoretin discrom control Cantabria Labs

Estos son algunas de las mejores cremas hidratantes que existen en el mercado de algunas marcas de cosmética para pieles de más de 40 y 50 años, así que aplica los consejos que nos han dado nuestras expertas para conseguir una piel nutrida e hidratada por muchos más años.