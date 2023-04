Prepárate para el verano: te enseñamos las mejores cremas hidratantes más ligeras con las que no sentirás tu piel grasa

Cada persona tiene su rutina de skincare que le funciona acorde a su tipo de piel, pero con el cambio de estación, debemos de modificar y añadir ciertos productos acorde a las necesidades que pueda tener nuestra piel. Con la llegada de la primavera, nuestra piel se vuelve mucho más sensible por las radiaciones del sol, por lo que es muy recomendable que nos hagamos con un buen protector solar que nos proteja de los rayos solares, evitando así posibles arrugas y manchas que nos puedan aparecer en la piel. Para ello, es imprescindible que nos exfoliemos con los mejores exfoliantes que existen en el mercado y es que este producto tiene la capacidad de eliminar las células que se acumulan en la superficie de nuestra piel. Este paso es esencial para iniciar el bronceado, así que hazlo cada vez que vayas a broncearte durante los meses de verano para que tu piel esté perfecta, dorada e hidratada. Además, otro producto muy importante de cara a estos meses sería hacernos con una buena crema o spray con protección solar que podamos aplicárnoslo tantas veces como queramos, incluso con maquillaje, ya que gracias a sus componentes, este se mantiene intacto. Quizá este sea el producto estrella porque muchas veces tendemos a no reaplicar las cremas de protección solar para evitar que nuestro maquillaje se borre, por lo que esta opción se puede convertir en un must de nuestra rutina diaria.

Pero, sin duda, además del spray o crema con protección solar y de lavar nuestro rostro con un gel limpiador facial muy bien a toquecitos para que la piel esté limpia, es imprescindible que nos apliquemos nuestra crema hidratante favorita acorde a nuestro tipo de piel, pues solo así conseguiremos que nuestra piel esté jugosa, iluminada y luzca saludable. Debes de aplicártela tanto por las mañanas como por las noches antes de ir a dormir, pues es vital que seamos constantes con la aplicación de estos productos cosméticos para obtener unos resultados increíbles. Sin embargo, durante los meses más cálidos debemos de optar por aplicarnos cremas más ligeras con efecto gel y sin aceites -siempre y cuando sea necesario-, ya que nuestra piel tiende a estar más grasa debido al calor en horas más puntuales. Por ello, te enseñamos las cremas más ligeras del mercado para que tu piel esté hidratada y nutrida durante todo el día.

Crema de agua revitalizante de día, de Vichy (19,97 €)

Crema hidratante de agua, de Kiehl's (21,00 €)

Gel-crema hidratante larga duración, de Clinique (12,95 €)

Crema hidratante en gel Hydro Boost, de Neutrogena (15,95 €)

Estas son algunas cremas ligeras que puedes encontrar en el mercado, una opción perfecta para los meses más cálidos del año.